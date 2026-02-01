Allan Saint-Maximin se va del América

El Club América hizo oficial la salida del atacante francés Allan Saint-Maximin, una decisión que cierra un capítulo breve, intenso y lleno de contrastes en el actual torneo Clausura 2026. La noticia se confirmó horas después del triunfo 2-0 ante Necaxa, un partido que significó mucho más que tres puntos. Fue el primer triunfo del semestre y el fin de una sequía goleadora que ya comenzaba a incomodar en Coapa.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

La desvinculación de Maximin no tomó por sorpresa a la directiva. En días recientes, el jugador había solicitado un permiso especial tras denunciar públicamente un acto de racismo dirigido hacia sus hijos. El club respaldó al futbolista en todo momento, incluso enviando un mensaje contundente al salir a la cancha con una pancarta y camisetas con la leyenda “No al racismo”. Sin embargo, más allá del gesto institucional y del respaldo humano, el futuro deportivo del francés ya estaba en revisión.

En lo estrictamente futbolístico, Saint-Maximin no logró consolidarse como se esperaba. Llegó con cartel europeo, desequilibrio probado y una expectativa alta, pero su impacto en la cancha fue intermitente. La falta de regularidad, sumada a un esquema que nunca terminó de favorecerlo, abrió la puerta a una salida anticipada que hoy ya es oficial.

El triunfo ante Necaxa terminó de reforzar esa lectura. Brian Rodríguez fue titular, marcó gol, dio asistencia y se convirtió en el hombre más desequilibrante del encuentro. Víctor Dávila también respondió con anotación, en un partido donde América no solo ganó, sino que mostró una versión más fluida y directa al ataque. Para muchos aficionados, fue una confirmación: el equipo funciona mejor sin Maximin.

America v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El contexto tampoco es sencillo. América atraviesa días movidos en el mercado. La posible salida de Álvaro Fidalgo rumbo al Real Betis mantiene en alerta a la directiva, que deberá reajustar su planeación con el cierre del mercado mexicano programado para el 9 de febrero.

La salida de Saint-Maximin, ya oficial, libera espacio, reduce ruido y obliga a mirar hacia adelante. América ganó en la cancha y empezó a ordenar fuera de ella. En torneos cortos, eso no es un detalle menor. Es supervivencia pura.

