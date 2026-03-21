El Real Madrid viene de clasificarse a cuartos de final de la UEFA Champions League y buscará más, recibiendo este domingo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el Bernabéu por LaLiga.

Álvaro Arbeloa brindó su ya clásica conferencia de prensa en la previa de cada partido y se refirió al estado de Kylian Mbappé, asunto que tiene en vilo a la mitad Merengue de la capital española: "Ya dije que cuando volviera, estaría al 100%. En Manchester demostró que está muy bien y sus sensaciones son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está al 100%".

Además, se refirió a la convocatoria del 10 a la selección de Francia para los amistosos del parón internacional de marzo: "(Me parece) Fenomenal. Está a disposición y mañana va a jugar seguro. No veo ningún inconveniente en que vaya".

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Volvió Mbappé, pero se bajó Courtois: el belga sufrió una lesión que lo marginará hasta mayo, devolviéndolo a los campos recién para una eventual final de UEFA Champions League y para las jornadas definitorias de LaLiga.

"Riesgos se corren cada vez que pongo a un jugador en el campo. Hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al 100%, sin ninguna molestia. Es normal. Cuando llegó al descanso quería seguir jugando y fui yo quien decidió parar. También por la máxima confianza que tengo en Lunin. Es un gran portero y lo va a demostrar. Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro. No nos marcamos ningún plazo", dijo Arbeloa sobre su situación.

Por último, cerró palpitando el derbi: "Lo vivo con ganas e ilusión. Es un partido importante por lo que suponen estos tres puntos, por la afición; por la ilusión que se ha creado. Es de los mejores partidos que se puede vivir. Tengo ganas de ver un Bernabéu entregado"