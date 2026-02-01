El Real Madrid consiguió un triunfo agónico ante el Rayo Vallecano este domingo 1 de febrero, en duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. Cuando el empate parecía sentenciado, Kylian Mbappé apareció al minuto 90+10 para convertir un penalti y sellar el 2-1 definitivo.

El conjunto merengue sufrió más de lo previsto en el Estadio Santiago Bernabéu frente a uno de los equipos más modestos del campeonato, pero logró rescatar tres puntos vitales. Con este resultado, el cuadro blanco se mantiene a solo un punto del líder Barcelona y continúa plenamente en la pelea por el título.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa atendió a Real Madrid TV y compartió sus reflexiones sobre el exigente duelo ante el Rayo. El estratega español destacó el carácter mostrado por su equipo, así como el respaldo de la afición, factores clave para alcanzar una victoria tan ajustada.

Una victoria de mucho corazón, mucha alma. Empujados por el Bernabéu, que nos ayudó a sacar un partido complicado. Siempre que el Rayo visita al Bernabéu es incómodo. Tuvimos dos postes y tuvimos, por suerte, premio al final Álvaro Arbeloa

Real Madrid V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El técnico del Real Madrid aseguró que la victoria es clave para trabajar desde la confianza, al señalar que el equipo atraviesa un periodo en el que ha disputado más partidos que sesiones de entrenamiento.

Ahora mismo necesitamos trabajar desde la confianza de las victorias Álvaro Arbeloa

Arbeloa destacó que, tras varias semanas con una carga elevada de encuentros y trabajos de recuperación de baja intensidad, disponer de dos semanas para entrenar será fundamental para mejorar tanto a nivel individual como colectivo.

El Real Madrid retomará la actividad el domingo 8 de febrero, cuando visite al Valencia en Mestalla, en duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. Para este compromiso, el conjunto merengue no podrá contar con Vinícius Júnior ni con Jude Bellingham, ambos bajas para el encuentro.