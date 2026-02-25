Álvaro Arbeloa destaca el triunfo del Real Madrid pese a la ausencia de Kylian Mbappé

El mensaje de Álvaro Arbeloa fue claro desde el primer minuto: el Real Madrid no solo avanzó de ronda, lo hizo con carácter, autoridad y contra la adversidad. El técnico blanco destacó que su equipo superó la eliminatoria ante el Benfica ganando ambos partidos, pese a presentarse al duelo de vuelta con ausencias de peso como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão y Rodrygo. Un escenario incómodo que el Madrid convirtió en combustible competitivo.

En el UEFA Champions League, el conjunto blanco cerró el repechaje con un triunfo 2-1 en el Santiago Bernabéu, suficiente para completar el 3-1 global. El Benfica abrió el marcador temprano, silenciando el estadio, pero la reacción madridista fue inmediata. El empate llegó tras una jugada bien elaborada que reflejó el temple de un equipo acostumbrado a responder cuando el contexto aprieta.

El partido se jugó con intensidad europea: fricciones constantes, ritmo alto y nervio en cada balón dividido. La nota amarga apareció con la lesión de Raúl Asencio, quien tuvo que abandonar el campo en camilla. Arbeloa no ocultó su preocupación tras el encuentro, aunque dejó entrever optimismo al señalar que, en principio, no se trataría de algo grave.

Desde el banquillo, el técnico leyó bien el cierre. Ajustó la defensa, refrescó líneas y sostuvo al equipo en los momentos donde el Benfica intentó empujar más con orgullo que con claridad. La sentencia llegó en el tramo final, cuando Vinícius Júnior apareció para firmar el gol del desahogo, confirmando que este Madrid sabe sufrir… y golpear.

En conferencia, Arbeloa también fue cauto al hablar del estado físico de Mbappé. Dijo tener un parte médico claro, pero evitó entrar en detalles. Destacó la importancia de Vinícius Junior y esquivó la polémica sobre si se saludó o no con Mourinho, aclarando que no lo había visto.

Mirando al futuro, el entrenador asumió lo que muchos ya dan por hecho: el siguiente obstáculo en Europa apunta a ser el Manchester City. El reto será mayúsculo. El mensaje, también: este Madrid compite incluso cuando faltan sus estrellas.

