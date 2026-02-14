Álvaro Arbeloa habla del protagonismo de Vinicius: "Está a un gran nivel desde hace tiempo"

No es ningún secreto que Kylian Mbappé es el mejor hombre de la plantilla actual del Real Madrid, tiene las mejores estadísticas, hace diferencia y parece que no tiene un tope, pero cuando no está en el campo, como sucedió hoy contra la Real Sociedad, sale a relucir el talento de otros jugadores como es el caso de Vinicius Junior.

Todo apuntaba a que el duelo en el Santiago Bernabéu sería más complicado de lo normal, pero apareció el mediocampista brasileño en dos ocasiones para ayudar a que su equipo ganar el encuentro cuatro goles por uno.

El encargado de abrir el marcador fue Gonzalo García después de un pase memorable de Trent Alexander Arnold, posteriormente apareció Vini desde los once pasos aprovechando una falta de Jon Aramburu y antes de finalizar la primera parte llegó el tanto de Federico Valverde para poner el tercero de los merengues.

Real Madrid v Real Sociedad - La Liga | Anadolu/GettyImages

Para los visitantes había descontado Mikel Oyarzabal, pero apenas a los tres minutos de arrancado el segundo lapso volvió a aparecer el carioca con un penal un tanto polémico pero que convirtió de buena forma y que para Álvaro Arbeloa significó refrendar el buen paso por el que atraviesa este jugador, a quien consideró uno de los mejores del mundo.

Vinicius está a un gran nivel desde hace tiempo. Es un jugador que condiciona a los rivales y siempre he dicho que es un jugador que es de los mejores del mundo. Es un chico fantástico con un corazón muy grande y es una suerte tenerlo conmigo Álvaro Arbeloa

De igual forma el estratega madridista dejó en claro que hubo una gran preparación previa a este duelo, ya que los txuri urdin venían de consolidar una recha de 12 partidos sin derrota, siendo la última ocasión en la que sucumbieron el 12 de diciembre del año pasado contra el Girona.

Esta fue una victoria increíble. La Real llevaba 12 partidos sin perder, pero nos preparamos muy bien para este partido en los entrenamientos y lo demostramos en el campo esta noche Álvaro Arbeloa

Los merengues están enfocados en no perder puntos de cara al cierre de torneo y con lo que sumaron hoy, llegaron a 60 unidades con lo que son superlíderes momentáneos, ya que el Futbol Club Barcelona aún no disputa su partido contra el Girona que se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero.

