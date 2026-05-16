Álvaro Arbeloa reveló su última charla con Kylian Mbappé

El Real Madrid vivió una semana convulsionada con el cruce de declaraciones entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa luego del partido frente al Real Oviedo en el Bernabéu, donde el francés se llevó una fuerte abucheada del público blanco por sus comportamientos. En la previa del duelo ante el Sevilla, el entrenador Merengue intentó bajarle la espuma al asunto para vivir sus últimos partidos en paz.

“Entiendo que estas cosas puedan parecer noticia. Lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él. Le doy mucha naturalidad. Como le digo a los jugadores: he estado ahí, sé lo que sienten, sé lo que es jugar todos los días, jugar menos, no jugar. Sé que Kylian no estaba contento el otro día, y me gusta. No comprendería que no quisiera jugar con el Madrid. Le expliqué perfectamente la situación de la que venía", explicó en rueda de prensa.

Además, continuó: "Para mí, equivocada o acertadamente, lo mejor era que jugara un rato en el segunda parte y salir el domingo [contra el Sevilla]. Si el partido hubiera sido el domingo, habría sido distinto. Le doy mucha normalidad. Mi relación con Kylian sigue siendo la misma”.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-OVIEDO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El principal apuntado para reemplazarlo es José Mourinho, con pasado en el Real Madrid y actualidad en el Benfica. Al respecto, Arbeloa, que lo tuvo como entrenador en la Casa Blanca, señaló: “He sido muy claro con Jose. Como jugador suyo y, sobre todo, como madridista: siento que es el número uno. Ha sido, es y será, por siempre, uno di noi. Si está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa”.

El Real Madrid está cerrando su segunda temporada consecutiva sin trofeos y esta crisis prácticamente sin precedentes preocupa a propios y extraños, incluso obligando a que Florentino Pérez llame a elecciones para que los socios puedan, en caso de que lo crean necesario, elegir otro rumbo para los destinos del club.