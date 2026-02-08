El presente por el que atraviesa Álvaro Carreras con el Real Madrid es digno de admiración ya que se ha convertido en una de las piezas claves de Álvaro Arbeloa esta campaña y a pesar de siempre llegar desde atrás como defensor central, tiene mucha calidad cuando pisa el último tercio del campo, para muestra el gol que le acaba de hacer al Valencia en esta Jornada 23 de LaLiga.

Este lateral por izquierda es uno de los hombres que mejor se incorpora al ataque merengue y los Murciélagos se han convertido en sus clientes distinguidos en lo que va de esta campaña 2025/26 ya que este es el segundo tanto que logra marcarles en apenas dos partidos disputados en su contra.

Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Corría el minuto 64 del partido disputado en Mestalla y fue ahí que apareció un pase a la banda izquierda de Dean Huijsen; Carreras tomó la pelota y encaró a cuatro defensores blanquinegros y a los tumbos logró sacar un disparo de pierna derecha casi desde el punto penal para poner el primer gol de la noche para los merengues, quienes están necesitados de puntos.

El pasado 1 de noviembre del 2025, en la primera vuelta de este certamen, los merengues recibieron en el Santiago Bernabéu a los valencianistas, ahí el marcador terminó cuatro por cero para los locales y Carreras se hizo presente con el cuarto tanto de aquel encuentro, iniciando su historial goleador con la camiseta blanca.

En aquel momento el defensor aprovechó un rebote después de un intento de disparo de Rodrygo Goes, ahí la pelota le quedó a modo desde la esquina del área e impactó con mucha potencia de pierna zurda para colgarla en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Julen Agirrezabala.

Curiosamente estos dos tantos han sido los únicos que lleva en su corta carrera como futbolista profesional, convirtiéndose así en el primer defensa del Madrid que le marca al Valencia en los dos partidos de una misma edición de la máxima categoría del futbol español.