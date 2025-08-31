Álvaro Carreras se convierte en el nuevo dueño del carril izquierdo en el Real Madrid

El Santiago Bernabéu fue testigo de una de esas noches que marcan el inicio de una carrera en el Real Madrid. Álvaro Carreras, fichado este verano por 50 millones de euros, se presentó ante su afición con una actuación que combinó carácter, determinación y talento. Frente al Mallorca, el lateral gallego no solo respondió a la exigencia del contexto, sino que se convirtió en protagonista indiscutible del triunfo blanco.

Titular en los tres partidos de Liga desde su llegada, Carreras acumula ya 270 minutos en los que ha demostrado ser un futbolista de impacto inmediato. Su encuentro ante los bermellones fue un verdadero manual de cómo interpretar el lateral moderno: firmeza defensiva, despliegue físico y capacidad para generar peligro en campo contrario. De hecho, el gol del empate nació en su pierna izquierda: un centro medido al segundo palo que acabó en la prolongación de Huijsen y la definición de Güler. Una acción que cambió por completo el pulso del partido.

Álvaro Carreras | Denis Doyle/GettyImages

Pero si algo terminó de conquistar al Bernabéu fue su valentía en defensa. En el minuto 66, cuando Samú Costa conectó un disparo que parecía gol cantado, Carreras apareció bajo palos para salvar con una acción heroica. Tres pasos que valieron tanto como un gol y que desataron la ovación de la grada, consciente de que ese lateral tiene dueño para rato.

El ex del Manchester United ofrece lo que el madridismo venía reclamando tras la marcha de Marcelo: profundidad, amplitud y calidad en la toma de decisiones. Sus seis pases clave en apenas tres jornadas lo confirman como el gran foco de creación desde la izquierda. Xabi Alonso no dudó en darle la titularidad desde el primer día y Carreras ha respondido borrando de la rotación a Fran García y aprovechando la lesión de Mendy.

En solo tres partidos, lo que parecía una apuesta de riesgo se ha convertido en una de las mejores noticias del inicio de temporada. El Real Madrid ha encontrado en Carreras un lateral de presente y futuro, capaz de ilusionar al Bernabéu con cada zancada.