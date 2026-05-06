Álvaro Carreras se defiende y aclara la polémica con Rüdiger

En medio de una semana cargada de especulaciones, Álvaro Carreras decidió hablar públicamente y utilizó sus redes sociales para desmentir varias versiones que habían comenzado a circular sobre su comportamiento fuera del campo en torno a una supuesta discusión con Antonio Rüdiger.

El lateral había quedado en el centro de la escena después de que trascendiera un altercado en el vestuario, ocurrido entre los compromisos del Real Madrid ante el Alavés y el Betis. La situación, que rápidamente tomó fuerza en medios españoles, alimentó nuevas dudas sobre el clima interno del equipo.

🚨 ALVARO CARRERAS ON IG:



“In recent days, certain insinuations and comments about me have emerged that do not correspond to reality.



My commitment to this club and to the coaches I’ve had has been unwavering since day one, and it will continue to be so. Since I returned, I… pic.twitter.com/0I1w1SEw66 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 5, 2026

La postura del lateral

En su comunicado, Carreras fue directo y aseguró que en los últimos días aparecieron "insinuaciones y comentarios" que, según lé, no reflejan la realidad. También remarcó que desde su regreso al club mantiene intacto su compromiso y que siempre trabajó con profesionalismo, respeto y dedicación.

El futbolista quiso dejar en claro que volver al club representó uno de los grandes objetivos de su carrera y que su intención nunca se apartó de ese camino.

Sobre el cruce con Rüdiger, Carreras reconoció que existió, aunque le restó dramatismo. Lo definió como un hecho puntual, sin mayor trascendencia, y aseguró que el tema ya fue resuelto dentro del vestuario. Además, insistió en que mantiene una buena relación con el resto del plantel.

Un vestuario bajo presión

Más allá del intento por atenuar las especulaciones, el episodio vuelve a poner el foco en la interna del equipo en un contexto sensible para el Real Madrid, donde los resultados recientes no acompañan la exigencia de la afición merengue.

Por ahora, Carreras eligió hablar para cerrar el tema, pero en un equipo donde cada detalle se magnifica, difícilmente las suposiciones desaparezcan tan rápido, teniendo en cuenta que a ese escenario se sumó en las últimas horas otro foco de tensión con Kylian Mbappé como protagonista.

Alvaro Carreras (L) of Real Madrid CF and Kylian Mbappe (R) | SOPA Images/GettyImages

Según versiones surgidas en España, el delantero francés habría mantenido un cruce durante un entrenamiento en Ciudad Deportiva con un integrante del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa, en una acción que no pasó inadvertida puertas adentro. Esta situación se agrega al malestar que una parte de la afición ya venía manifestando hacia el atacante en las últimas semanas, en un contexto deportivo sensible para el club y con el vestuario bajo observación permanente.

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