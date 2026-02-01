Álvaro Fidalgo dice adiós al América y deja abierta la puerta a un regreso

Se confirmó lo que ya era un secreto a voces: Álvaro Fidalgo dejará de ser jugador del Club América y continuará su carrera en el Real Betis. Este domingo 1 de febrero, el mediocampista español ofreció una conferencia de prensa para despedirse del club y de su afición.

Visiblemente conmovido, el ‘Maguito’ agradeció el apoyo recibido durante su etapa en Coapa, pidió perdón a la afición azulcrema por su salida y dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro, asegurando que el América siempre ocupará un lugar especial en su carrera.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El canterano del Real Madrid, quien llegó a México a petición de Santiago Solari, explicó que en los últimos meses atravesó situaciones personales que influyeron en su decisión de regresar a España, aunque evitó profundizar en los detalles. Asimismo, el mediocampista señaló que su regreso a LaLiga representa un nuevo reto y una etapa clave para su desarrollo profesional.

Esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar. Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí Álvaro Fidalgo

En su despedida, el volante español —pieza clave del Club América en la histórica conquista del tricampeonato de la Liga MX— hizo un repaso de los logros alcanzados durante su etapa con las Águilas y se mostró emocionado ante el siguiente capítulo de su carrera profesional.

Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero es un día triste por lo que dejó atrás. Agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble Álvaro Fidalgo

¿Fidalgo jugará con la selección mexicana?

Al ser cuestionado por la prensa, Álvaro Fidalgo se refirió brevemente a la posibilidad de ser convocado por la selección mexicana con miras al Mundial de 2026.

Soy mexicano, después de los cinco años aquí soy español y mexicano, la puerta está abierta aunque no sé exactamente el tema de los tiempos y todo eso. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el gran cariño que le tengo al país Álvaro Fidalgo

Se espera que en las próximas horas el Club América y el Real Betis hagan oficial el fichaje del mediocampista de 28 años.