Álvaro Fidalgo podría salir del América para volver a Europa

Los aficionados del Club América celebraban con euforia el inminente fichaje de Raphael Veiga, en lo que sería, sin lugar a dudas, la bomba del torneo. Festejaban, también, el liberar la plaza de extranjero que ocupaba Rodrigo Aguirre y se hablaba de que Dávila podría emigrar al Colo Colo de Chile.

Sin embargo, en las últimas horas todo se les vino abajo. Y es que, según la información de diversas fuentes, el futbolista español Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de salir del equipo para fichar por un club europeo, dejando a la escuadra americanista con la necesidad de buscar a un elemento de su jerarquía, teniendo ya el tiempo encima, puesto que el mercado de fichajes para México se cierra el próximo 9 de febrero. La posible baja del mediocampista no solo altera la planeación deportiva, sino que obliga a la directiva a tomar decisiones apresuradas en un contexto cada vez más limitado.

Reportan que Fidalgo se va del América. Más allá de lo mala que sería esta noticia para el club, tendrían que ir por un BOMBAZO en esa posición. Un jugador top. Es eso o adiós la temporada. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) January 31, 2026

Hasta el momento, los equipos que suenan como posibles destinos del mediocampista español de 28 años son el Real Betis de Sevilla y la Real Sociedad, ambos clubes disputan puestos de competencias europeas en LaLiga, por lo que podrían desembolsar grandes cantidades de dinero en busca de hacerse de los servicios de uno de los máximos referentes del Club América en los últimos años. Desde España se habla de un seguimiento constante, informes positivos y un interés real que podría acelerarse conforme avance el mercado invernal.

Si bien es cierto que no hay nada oficial todavía, medios como TUDN ya lo dan como un hecho, por lo que en las próximas horas el conjunto capitalino podría lanzar el comunicado oficial, generando dudas entre aficionados que ya creían tener todas las respuestas de cara a la ventana de transferencias para el Clausura 2026 y la CONCACAF Champions CUP.

🚨ÚLTIMA HORA: Álvaro Fidalgo dejará la LigaMX por Europa 🚨 pic.twitter.com/QxISjaWos4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

