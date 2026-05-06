Amaury Vergara estalla contra la selección mexicana: “Instruí que nuestros jugadores reporten con Chivas”

Amaury Vergara, dueño de Chivas de Guadalajara, estalló contra la selección mexicana después de que Javier Aguirre le otorgara permiso a dos jugadores del Toluca para jugar la semifinal de vuelta de la Concachampions ante el LAFC.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente del Club Guadalajara mostró su inconformidad con el Tri y aseguró que dio la orden de que sus cinco futbolistas seleccionados se reporten en las instalaciones de Verde Valle el 7 de mayo.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan Amaury Vergara

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

De esta manera, Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado podrían ser considerados por Gabriel Milito para afrontar el partido de vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres UANL.

El Guadalajara disputó el partido de ida sin sus cinco seleccionados y cayó por marcador de 3-1 en el 'Volcán'. En caso de que estos futbolistas reporten con el Rebaño Sagrado este jueves, Chivas buscará darle la vuelta al marcador en el Estadio Akron con "cinco refuerzos".

Hasta el momento ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni la Liga MX se han pronunciado al respecto.

¿Por qué Chivas está molesto con la Selección Mexicana?

Antes de que arrancara el torneo Clausura 2026, los dueños de los clubes de la Liga MX y los directivos de la selección mexicana acordaron que los jugadores convocados por Javier Aguirre para la concentración previa al Mundial no disputarían la liguilla.

Los futbolistas seleccionados por el 'Vasco' tendrían su lugar asegurado en la justa mundialista, según el convenio, e iniciarían sus trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el 6 de mayo, tras una semana de vacaciones.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

No obstante, el técnico del Tri le dio permiso a Jesús Gallardo y Alexis Vega para disputar este miércoles 7 de mayo la semifinal de vuelta de la Concachampions con el Toluca.

Esta decisión habría generado molestia entre los equipos que cedieron jugadores a la selección, especialmente Chivas de Guadalajara, que aportó cinco jugadores clave en su esquema.