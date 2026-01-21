El arranque del América en el Clausura 2026 ha sido muy frustrante para los aficionados azulcremas porque luego de tres jornadas disputadas no ha podido conocer la victoria y para colmo, es el único equipo que no ha podido marcar gol en el campeonato, una situación lamentable para un equipo grande del fútbol mexicano.

¿BOMBAZO EN COAPA? 💣🦅



✅ Las Águilas del América tienen en la mira a Raphael Veiga, un talento creativo brasileño de 30 años



✅ Mediotiempo pudo saber que las negociaciones apenas han comenzado, pero para que avancen, las Águilas deberán deshacerse de uno de sus futbolistas… pic.twitter.com/fbsijP80gQ — MedioTiempo (@mediotiempo) January 21, 2026

Otra situación que ha desesperado a los seguidores americanistas es la falta de refuerzos, pues hasta ahora sólo han incorporado a dos elementos: el contención brasileño Rodrigo Dourado, procedente del San Luis, y el lateral derecho Aarón Mejía, desde Xolos de Tijuana.



No obstante, las Águilas sí planean reforzarse, pues están buscando opciones en el mismo continente americano, más precisamente en el Brasileirao de Brasil, al menos así lo indicó el cronista de TUDN, Andrés Vaca.



Entre las peticiones del técnico brasileño André Jardine están dos futbolistas del Palmeiras. La opción A es Raphael Veiga, centrocampista de 30 años, que también ha defendido la causa del Coritiba y el Athletico Paranaense. Luego de siete temporadas con El Verdao, el brasileño ha logrado 49 goles y 25 asistencias. El nacido en Sao Paulo ha tenido participación con su selección, donde ha sumado seis apariciones.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



La Pantera Zúñiga seria el extranjero sacrificado para este torneo. 😱



América apunta a traer a Mauricio Magalhães o Raphael Veiga. Uno de ellos dos será el fichaje de las águilas. ✍️



¿Opiniones? 🤔



📰 vía: @Andres_Vaca_ pic.twitter.com/MSW7SGxDb3 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) January 20, 2026

Sobre esto mismo, ESPN informó que la directiva mexicana y El Porco ya están en negociaciones, incluso el futbolista tiene deseos de llegar al Nido y unirse al cuerpo técnico que lo conoce a la perfección. Sin embargo, la gran traba es que el Ave todavía tiene que liberar una Plaza de No Formado en México y el sacrificado sería el colombiano Raúl Zúñiga, tanto que ya le habrían avisado que no entra en planes. La Pantera apenas arribó en el pasado Apertura 2025 y después de 18 partidos solamente ha podido perforar las redes en cuatro ocasiones.



La opción B manejada por el América es Mauricio Magalhaes, mediocampista de 24 años que ha estado con el Cruzeiro y el Inter de Porto Alegre. El atacante arribó con el Palmeiras en el 2024, registrando hasta el día de hoy 55 encuentros, con once anotaciones y ocho asistencias. Del mismo modo, ha sido internacional con La Canarinha en siete ocasiones, logrando un tanto.