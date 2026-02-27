América buscará fichar a Luis Chávez en el mercado de verano

Luis Chávez se perfila como la gran apuesta del Club América de cara al próximo mercado de fichajes. En Coapa trabajan con la idea de reforzar el mediocampo y el nombre del futbolista mexicano encabeza la lista de prioridades. La intención sería que llegue como sustituto de Jonathan Dos Santos, dentro de un plan que busca recuperar equilibrio, dinámica y liderazgo en una zona clave del campo. La directiva considera que su perfil puede aportar orden y claridad en momentos determinantes.

La necesidad de mover piezas responde a un 2025 complicado. Luego de convertirse en el primer equipo mexicano en lograr un tricampeonato en la era de los torneos cortos, el conjunto azulcrema no logró sostener el mismo nivel competitivo. Las expectativas eran elevadas, pero el rendimiento colectivo perdió consistencia y el margen de error se redujo jornada tras jornada. La presión aumentó en cada estadio y la confianza que antes parecía inquebrantable comenzó a tambalearse ante resultados irregulares y lapsos de desconcentración que antes no aparecían.

El fichaje de Raphael Veiga, anunciado antes de las salidas, fue presentado como un golpe de autoridad en el mercado. Sin embargo, la partida de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin terminó por opacar esa contratación. Ambos jugadores habían sido referentes en el funcionamiento ofensivo y su salida dejó un vacío que el equipo resintió en momentos clave de la temporada. Más allá de los nombres, el impacto fue estructural: se perdió química, asociaciones naturales y una parte importante del liderazgo dentro del vestidor, factores que influyen tanto como el talento individual.

América sabe que no basta con nombres de peso, sino con un proyecto que recupere estabilidad y protagonismo. Por eso, la posible llegada de Luis Chávez no solo representa una incorporación puntual, sino un movimiento estratégico para reorganizar el mediocampo y devolverle al equipo la solidez que lo llevó a dominar el futbol mexicano. La intención es reconstruir desde la base, fortalecer la estructura táctica y recuperar esa identidad competitiva que convirtió al club en referencia obligada dentro de la liga.

