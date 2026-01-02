América cierra a Rodrigo Dourado como su primer refuerzo de cara al Clausura 2026

El Club América ha concretado su primer movimiento del mercado invernal con la incorporación de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño que llega para fortalecer una zona clave del equipo. La directiva azulcrema avanzó con rapidez para asegurar un refuerzo solicitado directamente por el cuerpo técnico.

Dourado arriba procedente del Atlético de San Luis, club con el que mantuvo regularidad y liderazgo en el mediocampo. América cerró la operación por una cifra cercana a los 1.5 millones de dólares, confirmando así una apuesta medida pero estratégica en el mercado.

El acuerdo incluye variables por rendimiento que podrían elevar la inversión total hasta un millón de dólares adicional. Estos bonos están ligados a objetivos deportivos y participación, un esquema que la directiva considera prudente para proteger el balance financiero sin renunciar a la competitividad inmediata.

En cuanto al vínculo contractual, Dourado firmará por dos temporadas con el conjunto azulcrema, además de una opción para extender un año más el acuerdo. La intención del club es evaluarlo en el corto y mediano plazo, con margen suficiente para consolidarlo como pieza estructural del plantel.

El América compró a Rodrigo Dourado por poco menos de 1MDD, el brasileño se despide hoy de sus compañeros y viajará mañana a la CDMX para firmar su contrato con el Club América



🚨 @mariaLch16 pic.twitter.com/A6YBJKp2ne — Roberto Haz (@tudimebeto) January 2, 2026

La llegada del brasileño no es casualidad. Se trata de un pedido expreso de André Jardine, quien conoce de primera mano las cualidades del mediocentro. Jardine valora su disciplina táctica, lectura defensiva y capacidad para equilibrar al equipo en fases de transición.

El vínculo entre entrenador y jugador tiene historia. Jardine dirigió a Dourado durante su etapa en Atlético de San Luis, donde logró sacar su mejor versión, y también lo tuvo bajo sus órdenes en la selección brasileña olímpica que compitió en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un antecedente clave para la confianza mutua.

En Coapa consideran que Dourado llega en un momento de madurez futbolística, listo para asumir responsabilidades inmediatas. Su perfil encaja con la necesidad de América de sumar solidez en el mediocampo, liberar a los interiores y sostener la presión alta que propone el modelo de Jardine.

Con este fichaje, América manda un mensaje claro de cara al Clausura. No se trata de una contratación mediática, sino funcional. Rodrigo Dourado es el primer paso de un mercado que promete ajustes finos, con la prioridad puesta en potenciar el funcionamiento colectivo y pelear el título desde el arranque.

