América corta a Igor Lichnovsky para liberar plaza de extranjero: una apuesta de alto riesgo en Coapa

El Club América ha tomado una decisión drástica tras concretar la llegada de Rodrigo Dourado. Para liberar una plaza de extranjero, la directiva azulcrema decidió dejar sin registro en Liga MX a Igor Lichnovsky, movimiento que sacude la planeación deportiva del plantel.

La determinación no implica, por ahora, la rescisión del contrato. Lichnovsky continúa formando parte de la nómina del club, pero no podrá ser utilizado en competencias oficiales del torneo local. Es una maniobra administrativa que busca forzar un escenario de salida, aunque sin garantías de éxito inmediato.

Desde Coapa entienden que la llegada de Dourado obliga a tomar decisiones incómodas. La plantilla estaba al límite en cupos de extranjeros y el cuerpo técnico priorizó reforzar el mediocampo. El sacrificado fue el defensor chileno, pese a que no existía un conflicto deportivo abierto con el entrenador.

El objetivo del América es claro: que Lichnovsky, al quedarse sin registro, busque activamente una salida en este mercado. Ya sea mediante préstamo o transferencia definitiva, el club espera que el jugador acepte negociar para no pasar meses sin actividad competitiva en un año clave de su carrera.

Sin embargo, el plan no está exento de riesgos. Si el zaguero decide no moverse y cumplir su contrato, América se verá obligado a seguir pagando un salario elevado sin recibir contraprestación deportiva. Un escenario incómodo tanto en lo económico como en lo institucional para una directiva que presume control financiero.

En el entorno del jugador no descartan esa posibilidad. Lichnovsky tiene contrato vigente y respaldo legal para permanecer en el club aun sin ser registrado. La presión recaería entonces del lado azulcrema, que debería sostener la carga salarial mientras busca una solución alternativa en futuras ventanas.

Esta estrategia también envía un mensaje interno al plantel. América prioriza la planificación deportiva sobre los nombres, incluso si eso implica tensiones contractuales. La llegada de Dourado fue considerada clave por el cuerpo técnico, y cualquier ajuste colateral fue asumido como daño colateral necesario.

El caso Lichnovsky abre un debate recurrente en la Liga MX: hasta dónde puede llegar un club para liberar plazas y forzar salidas. En Coapa saben que caminan sobre una línea delgada. Si la apuesta sale bien, resolverán un problema estructural; si no, pagarán caro un jugador sin minutos ni escaparate.

