América extendió el vínculo de Ramón Juárez por los próximos tres años

Este jueves hubo buenas noticias para los aficionados a las Águilas del América, ya que el defensa central Ramón Juárez permanecerá por más tiempo en el Nido, ya que renovó su contrato por los próximos tres años, con una mejora salarial y una cláusula que le dará facilidades para poder dar el salto a Europa.

¡Nuestro #ÁguilaDesdeLaCuna ya firmó! 🦅



Hay Ramón Juárez para rato en el Club América 💙💛

Si actualmente hay un futbolista que siente totalmente los colores azulcremas ese es el zaguero, quien se forjó en las filas del América, arribando desde los 14 años a la institución para después pasar por todas las categorías hasta debutar con el primer equipo.



“Muy agradecido con Dios por esta nueva renovación; ya se ve el fruto del trabajo de tantos años, yo llegué al club cuando tenía 14 años, ya son diez años. Siempre tienes el sueño de poder lograrlo aunque a veces lo ves muy lejano. Desde chico soy muy apegado a mi familia y recuerdo que cuando llegué a los 14 eso fue lo más difícil”, declaró el canterano americanista.

¡Feliz y renovado con el América! 🦅✨



Ve nuestra entrevista completa con Ramón Juárez:

📺 https://t.co/SFWoCQkuJr pic.twitter.com/N2xor2mLpS — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2025

No obstante, el camino del potosino no fue nada sencillo porque dos veces salió de Coapa para poder encontrar ritmo y ganar minutos. Tras debutar con América el 27 de agosto del 2019, el defensa fue mandado a préstamo con el Puebla en el 2021, jugando solamente un duelo, de ahí se fue en cesión con el Atlético San Luis, coincidiendo con el técnico brasileño André Jardine, donde pudo elevar su nivel al disputar 25 cotejos, aportando un tanto. Gracias al valor mostrado, los Millonetas decidieron traerlo de vuelta para el 2023.



Justo cuando regresó con los capitalinos se dio la contratación de Jardine, quien ya tenía plena confianza en el zaguero, siendo parte fundamental del tricampeonato de Liga MX conseguido del 2023 al 2024, sumado a un Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.