América hace oficial el fichaje de Dourado; el último brasileño que jugó para los azulcremas fue William da Silva

Estamos a días de que dé inicio el torneo Clausura 2026 y las Águilas del América apenas comienzan a mover sus piezas en el mercado. Su primer fichaje oficial es Rodrigo Dourado, mediocampista de contención de 31 años, un nombre conocido en la Liga MX. El futbolista brasileño llegó a México en 2022 para incorporarse al Atlético San Luis, equipo en el que fue dirigido por André Jardine, hoy estratega azulcrema, quien conoce de primera mano sus virtudes tácticas y su liderazgo en el medio campo.

La llegada de Dourado no es casual ni tampoco un evento aislado. Luego de proclamarse flamante campeón en tres torneos consecutivos, convirtiéndose en el primer, y, hasta ahora, único tricampeón de México en la era de los torneos cortos, el América vivió un 2025 para el olvido. Eliminaciones tempranas, bajo rendimiento colectivo y una sensación generalizada de desgaste marcaron un año que contrastó con la reciente época dorada del club.

Ante ese panorama, en Coapa optaron por sacudir la estructura. Los cambios no solo apuntan al plantel, sino también a la gestión deportiva y a la forma de competir. En ese contexto, el fichaje de Rodrigo Dourado encarna uno de los ajustes más claros: reforzar una zona clave del campo con un jugador de experiencia, orden táctico y conocimiento del entrenador.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Dourado llega para aportar equilibrio, lectura de juego y presencia física en una posición que fue inconsistente durante el último año. Su perfil encaja con la idea de Jardine, quien prioriza mediocentros capaces de sostener al equipo sin balón y facilitar la salida limpia desde el fondo. Además, su adaptación al futbol mexicano juega a favor, evitando el periodo de ajuste que suelen necesitar los refuerzos extranjeros.

El movimiento también tiene un componente simbólico. Desde 2018, el América no contaba en sus filas con un futbolista brasileño. El último fue William da Silva, recordado por una buena liguilla en 2016, aunque sin poder coronarla con el título. Ocho años después, Coapa vuelve a apostar por Brasil, con la expectativa de que Dourado sea más que un fichaje discreto y se convierta en una pieza clave en la reconstrucción azulcrema rumbo al Clausura 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA