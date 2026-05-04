América incrementó su hospital porque perdió a Cristian Borja y Sebastián Cáceres en su choque contra Pumas

Este domingo se disputó el Clásico Capitalino entre América y Pumas correspondiente a los cuartos de Ida de la Liguilla, el cual se celebró en el Estadio Banorte Azteca, pero los locales vivieron una verdadera pesadilla, ya que además de ir perdiendo 1-3 ante su odiado rival de la ciudad también se quedó sin dos hombres vitales en la alineación titular del técnico brasileño André Jardine, aunque al fina lograron reponerse al igualar 3-3.

¿DE GRAVEDAD? 😳🤯



En una accidental jugada, Rodrigo López cayó encima de la rodilla de Christian Borja, quien abandonó la cancha directo al hospital. pic.twitter.com/YSA9mApYcF — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

Las malas noticias ocurrieron muy temprano en el Nido, pues apenas a los cinco minutos el brasileño Juninho Vieira sorprendió con un disparo desde fuera del área para vencer al guardameta Rodolfo Cota, aunque todo se desencadenó desde un grosero error del colombiano Cristian Borja, quien entregó mal el balón en la salida. No obstante, las Águilas tuvieron respuesta rápida por la vía de Isaías Violante, quien recibió la pelota dentro del área de parte de Patricio Salas, sacando un remate junto al palo izquierdo que dejó sin posibilidades al arquero tico Keylor Navas. Después de eso, todo se niveló, no obstante, la UNAM pegó antes del descanso a través de Uriel Antuna, quien aprovechó un rebote brindado por Cota.



Justo antes de que el árbitro pitara el final del primer lapso, Borja se despidió del encuentro por una lesión, la que llevó a que fuera sacado en el ‘carrito de las desgracias’ para posteriormente ser llevado en ambulancia al hospital. En la acción, Rodrigo López terminó cayendo sobre la rodilla derecha del cafetalero, con este quedando derribado en el césped con gritos de dolor y las manos en el rostro. Hasta ahora se especula que podría tratarse de una ruptura de ligamento.

Sebas Cáceres evaluado por conmoción



Anda en otro mundo



Estamos viendo el punto más bajo del Club Américapic.twitter.com/wvyY3p8aUj — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 4, 2026

La polémica no estuvo ausente porque en la jugada de la lesión el silbante Luis Enrique Santander no detuvo el juego, dejó fluir todo, lo cual terminó con el tanto de Brujo, generando reclamos y el enfado del cuerpo técnico, jugadores y aficionados del cuadro emplumado.



Ya para el segundo tiempo, el uruguayo Sebastián Cáceres también dijo adiós, pero antes de eso, Jordan Carillo se aventó un golazo para el 1-3. El defensa charrúa fue evaluado por conmoción cerebral, sin poder seguir, tanto así que también se fue en el carrito entre lágrimas para irse al hospital. Instantes más adelante, se marcó un penal a favor de los de Coapa tras una falta del panameño Adalberto Carrasquilla sobre el brasileño Rodrigo Dourado, el cual fue revisado en el VAR y posteriormente, convertido por el capitán Henry Martín.



Finalmente, el América volvió a la vida y emparejó la serie gracias a otra pena máxima ocurrida en el 83’ cuando el brasileño Nathan Silva le pegó una patada a La Bomba, la cual cedió el disparo al estadounidense Alejandro Zendejas, que cumplió con el trámite para la igualada.