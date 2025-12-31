América perfila el fichaje de un defensor nacional este invierno

El Club América ha activado un nuevo radar en el mercado internacional y el nombre que aparece con fuerza es el de Julián Araujo. En Coapa consideran que el lateral representa una oportunidad de mercado atractiva, tanto por edad como por proyección inmediata en una zona clave.

Araujo atraviesa un momento complejo en el AFC Bournemouth. El defensor ha perdido protagonismo deportivo y su entorno reconoce que el futbolista busca una salida que le permita volver a competir con regularidad, condición indispensable para sostener su crecimiento y aspiraciones internacionales.

Club América quiere a Julián Araujo, del Bournemouth. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 31, 2025

Desde América observan el escenario con atención. La directiva entiende que se trata de un perfil probado, con experiencia en Europa y formación binacional, capaz de elevar la competencia interna. En ese sentido, Araujo sería competencia directa de Kevin Álvarez, titular habitual pero sin un relevo natural de peso.

El área deportiva azulcrema interpreta la posible operación como un movimiento inteligente más que mediático. No se trata de una urgencia, sino de anticiparse al mercado y aprovechar una coyuntura favorable, siempre que las condiciones contractuales y deportivas se alineen con el proyecto institucional.

No obstante, el fichaje dista de ser sencillo. Tanto el jugador como sus agentes tienen una postura clara: la prioridad sigue siendo mantenerse en el fútbol europeo. Araujo considera que aún tiene margen para consolidarse en el Viejo Continente y no desea cerrar esa puerta de forma prematura.

AFC Bournemouth v West Ham United FC: Premier League Summer Series | AJ Reynolds/GettyImages

En ese contexto aparece otro competidor relevante. En Europa se reporta interés del Celtic FC, una opción que seduce por protagonismo inmediato, competiciones continentales y estabilidad deportiva. Esa posibilidad refuerza la idea de que América deberá ser paciente y estratégico.

En Coapa no descartan un movimiento escalonado, ya sea mediante cesión o negociación flexible, conscientes de que forzar un regreso podría resultar contraproducente. La clave será convencer al jugador de que América puede ser un trampolín competitivo, no un retroceso en su carrera.

Por ahora, el interés está sobre la mesa y el análisis continúa. América ve en Julián Araujo una oportunidad real para reforzar su banda derecha, pero sabe que la decisión final dependerá de Europa. El mercado apenas comienza y el caso promete ser uno de los más seguidos del invierno.

