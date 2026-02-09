América se queda sin refuerzo: se cae el fichaje de Gabriel Fuentes

En las últimos días trascendió que el Club América tenía prácticamente cerrado el fichaje de Gabriel Fuentes, futbolista del Fluminense. Sin embargo, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la operación se cayó a pocas horas del cierre del mercado de fichajes de la Liga MX.

El lateral colombiano de 29 años arribaría a la institución azulcrema en calidad de préstamo, e incluso ya existía un acuerdo entre las directivas de ambos clubes; no obstante, el América no logró llegar a un entendimiento con el jugador en los términos personales, por lo que la operación terminó por caerse.

El jugador, originario de Santa Marta, Colombia, puede desempeñarse como lateral por izquierda o como interior por ese mismo costado. Todo apuntaba a que Gabriel Fuentes se convertiría en el tercer refuerzo de las Club América para el Clausura 2026 procedente del Brasileirao, luego de Raphael Veiga y Vinicius Lima; sin embargo, la operación terminó por caerse.

América, entre dudas e incertidumbre de cara al Clausura 2026

Todo indica que el Club América no incorporará a ningún otro futbolista a su plantilla en este semestre. La ventana de transferencias del futbol mexicano cerrará este lunes 9 de febrero a las 23:59 horas, por lo que luce poco probable que la directiva encabezada por Santiago Baños logre concretar un refuerzo de último momento.

Las Águilas del América han sufrido la salida de tres elementos importantes en este mercado de fichajes: Álvaro Fidalgo, Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre. El mediocampista español naturalizado mexicano es, sin duda, la baja que más resentirá el conjunto azulcrema de cara a este certamen.

En contraparte, la directiva logró concretar las incorporaciones de Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Raphael Veiga, mientras que el fichaje de Vinicius Lima está prácticamente cerrado y a la espera de confirmación oficial. Hasta el momento, el exjugador del Atlético de San Luis ha sido el refuerzo con mayor impacto en el arranque de la Liga MX.