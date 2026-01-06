América toma una decisión radical respecto del futuro de Lichnovsky

La relación entre Club América e Igor Lichnovsky atraviesa su momento más tenso. La directiva azulcrema ha llegado a un punto de desgaste tras reiteradas negativas del zaguero a salir del club, situación que ha frenado la planeación deportiva rumbo al Clausura 2026.

Ante este escenario, las Águilas tomaron una decisión contundente: no registrar al defensor chileno para el próximo torneo. La medida busca presionar una salida que permita liberar espacio en el plantel y avanzar con la reestructuración, aun cuando el futbolista mantenga contrato vigente y no exista acuerdo de separación.

AMÉRICA NO REGISTRARÁ A LICHNOVSKY PARA EL CLAUSURA 2026 🚨



Las Águilas no cuentan con el zaguero chileno y estudian la posibilidad de rescindir su contrato.



Desde Coapa consideran que el ciclo de Lichnovsky está agotado. La directiva entiende que el jugador no forma parte del proyecto deportivo inmediato y que su permanencia sin actividad competitiva afecta tanto la dinámica interna como la optimización de recursos del club en una etapa clave.

Pese a la determinación institucional, el defensor se mantiene firme en su postura. Igor Lichnovsky se niega a partir y ha dejado claro que no aceptará cualquier oferta solo para destrabar la situación. Su negativa ha sido interpretada como un pulso directo con la directiva americanista.

América, por su parte, continúa buscándole acomodo en el mercado. El club ha explorado alternativas tanto dentro como fuera de la Liga MX, intentando encontrar un destino que satisfaga a ambas partes. Sin embargo, el tiempo apremia y las opciones se reducen conforme avanza la ventana.

El conflicto adquiere mayor peso por el aspecto económico. Lichnovsky percibe un salario cercano a los dos millones de dólares anuales, cifra elevada para un futbolista que no será registrado. En Coapa consideran inviable sostener ese ingreso sin retorno deportivo durante todo el torneo.

Ante la posibilidad de que el chileno rechace todas las ofertas presentadas, América ya contempla un escenario extremo: la rescisión de contrato. Esta vía representaría un costo inmediato, pero permitiría cerrar un conflicto que hoy bloquea decisiones estratégicas dentro del plantel.

La postura del club es clara y definitiva. Si Igor Lichnovsky no acepta salir bajo las condiciones planteadas, la directiva avanzará hacia la rescisión como última alternativa. Así, América se prepara para un desenlace inevitable, marcado por el desgaste, la falta de acuerdos y una relación que parece insostenible.

