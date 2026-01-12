América vs Atlético de San Luis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club América recibirá al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.
El conjunto azulcrema visitó el pasado fin de semana al Club Tijuana en la frontera con un desabrido empate sin goles; mientras que, el cuadro potosino fue anfitrión recibiendo al Club Tigres UANL.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para el equipo más laureado del fútbol mexicano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Atlético de San Luis?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Fecha: miércoles 14 de enero
- Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el América vs Atlético de San Luis en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA y UniMás
TUDN.com, Univision NOW y TUDN App
México
Canal 5
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos 5 partidos de América
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
0-0 E
Liga MX
Monterrey
2-1 V
Liga MX
Monterrey
2-0 D
Liga MX
Toluca
2-0 D
Liga MX
León
2-0 V
Liga MX
Últimos 5 partidos de Atlético de San Luis
Rival
Resultado
Competición
Tigres
1-2 D
Liga MX
Tigres
3-1 D
Liga MX
Juárez
1-2 D
Liga MX
Necaxa
3-4 D
Liga MX
Pumas
0-1 V
Liga MX
Últimas noticias de América
En un partido sin muchas emociones y muy poco fútbol, el cuadro capitalino empató en su visita a la frontera ante los perros aztecas a cero anotaciones. Pocas novedades en ambos equipos y un inicio tranquilo como suele acostumbrar el Ave.
André Jardine anunció en rueda de prensa que el plantel aún no estaba cerrado y necesita incorporar una pieza en ataque. Según informó el periodista Rafa Ramos de ESPN, el principal objetivo sería uruguayo Emiliano Gómez.
Últimas noticias de Atlético de San Luis
El conjunto potosino cayó frente al cuadro de San Nicolás de los Garza en casa en la primera fecha con un doblete de Marcelo Flores.
César López sigue estando de baja tras sufrir una lesión del ligamento cruzado.
Posibles alineaciones
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
Medios: Rodrigo Dourado: Allan Saint-Maximin, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo.
Delanteros: Rodrigo Aguirre y José Zúñiga.
Atlético de San Luis
Portero: Andrés Sánchez.
Defensas: Román Torres, Robson Bambu, Juanpe Ramírez, Cata Domínguez, Juan Sanabria.
Medios: Benjamín Galdamés, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge.
Delanteros: Joao Pedro, Sebastián Pérez Bouquet.
Pronóstico SI
Como de costumbre el conjunto azulcrema siempre suele comenzar los torneos de menos a más, por lo que en su debut en casa querrán darle a su afición una victoria, por lo que es posible que lo hagan, pero sin mucha diferencia.
América 1-0 Atlético de San Luis
