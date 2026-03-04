América vs Juárez: previa, predicciones y alineaciones

Es hora de una nueva fecha doble en el Clausura 2026, de la Liga MX. Para este miércoles 4 de marzo, el América recibe la visita de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, con el firme objetivo de lavarse la derrota sufrida la fecha anterior y evitar así meterse en una mala racha.



Las Águilas fueron vapuleadas 1-4 por Tigres a pesar de la diana del uruguayo Brian Rodríguez, además se quedaron con diez hombres por la expulsión del brasileño Vinicius Lima, quien apenas con un minuto en el terreno de juego hizo una entrada temeraria que le costó ver la roja de forma directa. Pese a la caída, los azulcremas son octavos de la tabla con 13 puntos.



Por otro lado, Bravos viene de conseguir su segunda victoria del semestre al pegarle 3-1 al Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, gracias a las anotaciones del panameño José Luis Rodríguez y Denzell García, así como un autogol del brasileño Gustavo Ferrareis. Los fronterizos son quinceavos con siete unidades.

🗓️ El camino ya está trazado.

La frontera está lista para el CL26. 🔜🐎 pic.twitter.com/5pJ1OAdWbb — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 16, 2025

¿A qué hora se juega el América vs Juárez?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Fecha: miércoles, 4 de marzo

Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Árbitro: Maximiliano Quintero

Historial de enfrentamientos directos entre el América y Juárez

América: 3

Empate: 1

Juárez: 1

Último partidos entre ambos: 11/7/25 – Juárez 1-1 América – Liga MX

Últimos 5 partidos

América Juárez América 1-4 Tigres 28/2/26 Juárez 3-1 Atlas 27/2/26 Puebla 0-4 América 20/2/26 Juárez 1-2 Necaxa 14/2/26 Chivas 1-0 América 14/2/26 Pachuca 2-0 Juárez 7/2/26 América 0-0 OIimpia 11/2/26 Juárez 3-4 Cruz Azul 30/1/26 América 1-0 Monterrey 7/2/26 Santos Laguna 2-2 Juárez 18/1/26

¿Cómo ver el América vs Juárez por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN, TUDN.com, TUDN app México ViX Premium

Últimas noticias del América

El técnico brasileño André Jardine admitió que es el primer responsable del mal momento que atraviesa su equipo y a pesar de los rumores que lo ponen fuera de la dirección técnica, dejó entrever que seguirá al frente y confía en el proyecto que ha armado a lo largo de casi tres años.



“Es completamente mi responsabilidad. El director técnico es quien entrena a los jugadores, quien plantea el partido, quien decide quién juega y quién no, entonces cuando el jugador no juega bien, la responsabilidad es mía”, admitió.



“Creo que construimos un tantito de crédito para decirles (a la afición) que viene una mucho mejor versión, que el América otra vez va a estar en instancias finales, que vamos a competir otra vez para buscar nuestros objetivos. Y quien habla es el director técnico que en otros momentos habló de la misma forma y creo que entregó resultados importantes”, agregó.

André Jardine | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del América (4-2-3-1): Luis Malagón; Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Aarón Mejía; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila.

Últimas noticias de Juárez

La victoria sobre Atlas fue el primer triunfo del equipo fronterizo en casa. Al mismo tiempo, fue la primera vez que los juarenses vencen a los Rojinegros en su inmueble, sin olvidar que El Pumita Rodríguez anotó el gol más rápido del equipo en Primera División.



Durante la semana pasada, Bravos logró dos renovaciones: Rodolfo Pizarro y Denzell García. El primero se ganó con creces la extensión al haber mejorado su nivel, mientras el segundo, seleccionado nacional tras recibir su primera convocatoria, es una pieza clave en el esquema desde la pasada gestión.

'Pumita' Rodríguez | Jacob Kupferman - Leagues Cup/GettyImages

La posible alineación de Juárez (4-1-4-1): Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Francisco Nevarez; Homer Martínez, Monchu Rodríguez, Denzell García; ‘Puma’ Rodríguez, Ricardinho Oliveira, Óscar Estupiñán.

Pronóstico SI

Queda claro que el América no atraviesa su mejor momento, pero tampoco es para echar por la borda todo el proyecto de André Jardine. Del otro lado, Juárez también está en el proceso de seguir asimilando la idea del técnico portugués Pedro Caixinha. Pese a la goleada contra Puebla, las Águilas no habían podido marcar ante Chivas y Olimpia, por lo que se les dificulta perforar los arcos. Un empate luce como lo más viable.

América 1-1 Juárez

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX