América vs León: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este fin de semana el Club América recibirá al Club León en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema es cuarto lugar de la clasificación con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Mientras que, los esmeraldas son antepenúltimos con 13 unidades con tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs León?

Ciudad: Ciudad de México

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05horas (México), 04:05 horas (España)

Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs León en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision ViX México Canal 5, TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de América

Rival Resultado Competición Mazatlán 2-2 E Liga MX Puebla 2-1 V Liga MX Cruz Azul 2-1 D Liga MX Santos 3-0 V Liga MX Pumas 4-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de León

Rival Resultado Competición Pumas 1-1 E Liga MX Atlas 2-0 D Liga MX Santos 2-0 D Liga MX Toluca 2-4 D Liga MX Juárez 2-0 D Liga MX

Últimas noticias de América

De acuerdo con León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo estará fuera de circulación hasta la Liguilla debido a su lesión.

Últimas noticias de León

El cuadro esmeralda pudo rescatar el empate en casa frente a los Pumas UNAM, pero siguen en el fondo de la tabla general.

Posibles alineaciones

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

León

Portero: Oscar García.

Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Valentín Gauthier, Salvador Reyes

Centrocampistas: Rodrigo Echeverría; Emilio Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Alfonso Alvarado.

Delanteros: José Ramírez.

Pronóstico SI

Con todo y las bajas, las Águilas siguen teniendo una mejores plantilla que los Panzas Verdes y un mejor rendimiento futbolístico, por lo que en casa el cuadro local debe quedarse con los tres puntos.

América 3-0 León

