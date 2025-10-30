Sports Illustrated Fútbol

América vs León: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las águilas viven crisis por múltiples bajas, pero siguen en zona de clasificación directa a Liguilla
Benjamín Guerra|
La previa de América vs León en la Liga MX
La previa de América vs León en la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este fin de semana el Club América recibirá al Club León en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema es cuarto lugar de la clasificación con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Mientras que, los esmeraldas son antepenúltimos con 13 unidades con tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs León?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: sábado 1 de noviembre
  • Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05horas (México), 04:05 horas (España)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs León en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, Univision

ViX

México

Canal 5, TUDN

ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de América

Rival

Resultado

Competición

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Puebla

2-1 V

Liga MX

Cruz Azul

2-1 D

Liga MX

Santos

3-0 V

Liga MX

Pumas

4-1 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de León

Rival

Resultado

Competición

Pumas

1-1 E

Liga MX

Atlas

2-0 D

Liga MX

Santos

2-0 D

Liga MX

Toluca

2-4 D

Liga MX

Juárez

2-0 D

Liga MX

Últimas noticias de América

De acuerdo con León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo estará fuera de circulación hasta la Liguilla debido a su lesión.

Últimas noticias de León

El cuadro esmeralda pudo rescatar el empate en casa frente a los Pumas UNAM, pero siguen en el fondo de la tabla general.

Posibles alineaciones

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

León

Portero: Oscar García.

Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Valentín Gauthier, Salvador Reyes

Centrocampistas: Rodrigo Echeverría; Emilio Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Alfonso Alvarado.

Delanteros: José Ramírez.

Pronóstico SI

Con todo y las bajas, las Águilas siguen teniendo una mejores plantilla que los Panzas Verdes y un mejor rendimiento futbolístico, por lo que en casa el cuadro local debe quedarse con los tres puntos.

América 3-0 León

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

