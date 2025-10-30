América vs León: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este fin de semana el Club América recibirá al Club León en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Ciudad de los Deportes.
El conjunto azulcrema es cuarto lugar de la clasificación con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Mientras que, los esmeraldas son antepenúltimos con 13 unidades con tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs León?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05horas (México), 04:05 horas (España)
- Estadio: Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el América vs León en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision
ViX
México
Canal 5, TUDN
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de América
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Puebla
2-1 V
Liga MX
Cruz Azul
2-1 D
Liga MX
Santos
3-0 V
Liga MX
Pumas
4-1 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de León
Rival
Resultado
Competición
Pumas
1-1 E
Liga MX
Atlas
2-0 D
Liga MX
Santos
2-0 D
Liga MX
Toluca
2-4 D
Liga MX
Juárez
2-0 D
Liga MX
Últimas noticias de América
De acuerdo con León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo estará fuera de circulación hasta la Liguilla debido a su lesión.
Últimas noticias de León
El cuadro esmeralda pudo rescatar el empate en casa frente a los Pumas UNAM, pero siguen en el fondo de la tabla general.
Posibles alineaciones
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
Centrocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez.
Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.
León
Portero: Oscar García.
Defensas: Iván Moreno, Paul Bellón, Valentín Gauthier, Salvador Reyes
Centrocampistas: Rodrigo Echeverría; Emilio Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Alfonso Alvarado.
Delanteros: José Ramírez.
Pronóstico SI
Con todo y las bajas, las Águilas siguen teniendo una mejores plantilla que los Panzas Verdes y un mejor rendimiento futbolístico, por lo que en casa el cuadro local debe quedarse con los tres puntos.
América 3-0 León
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.