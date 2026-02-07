América vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

En la búsqueda de encontrar la senda del triunfo en este campeonato, al Club América le tocará recibir en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Rayados del Monterrey, esto en el duelo perteneciente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 7 de febrero.

Las Águilas de André Jardine parecían no encontrar el rumbo ya que hasta la Jornada 4 fue cuando lograron su primera victoria del certamen, esto al derrotar dos goles por cero a los Rayos del Necaxa. Por su parte La Pandilla viene de tres partidos al hilo sumando puntos, esto gracias a dos victorias y un empate en el duelo del fin de semana anterior contra los Xolos de Tijuana.

Además de verse las caras el seis contra el nueve en la tabla general, tenemos un partido en el que en los últimos años hemos visto grandes proesas. Sin embargo, a los regios les duele visitar Ciudad de México y es que de sus últimos cinco partidos los de Coapa se han llevado cuatro triunfos por un empate en el Clausura 2024.

¿A qué hora se juega el América vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Ciudad de los Deportes

: Ciudad de los Deportes Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 04:00 ESP

: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 04:00 ESP Árbitro :

: VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre América y Monterrey (últimos cinco partidos)

América : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 29/11/2025 - América 2-1 Monterrey - Liga MX cuartos de final Apertura 2025

Últimos 5 partidos

América Monterrey Olimpia 1-2 América

04/02/2026 Xelajú 1-1 Monterrey

05/02/2026 América 2-0 Necaxa

31/01/2026 Monterrey 2-2 Tijuana

31/01/2026 Pachuca 0-0 América

18/01/2026 Mazatlán1-5 Monterrey

16/01/2026 América 0-2 San Luis

14/01/2026 Necaxa 0-2 Monterrey

13/01/2026 Tijuana 0-0 América

09/01/2026 Monterrey 0-1 Toluca

10/01/2026

¿Cómo ver el América vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, Univisión y Vix+ México Canal 5, TUDN y Vix+ España Vix+

Últimas noticias de América

Ya se había hecho oficial la salida de Allan Saint-Maximin del Club América y ya se presento con el RC Lens, razón por la cual el mediocampista decidió abrirse en torno a la verdadera razón de su salida, publicando en redes sociales un mensaje en donde afirmó que por temas familiares decidió regresar a Francia.

He enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente. Muy querida familia y amigos se han ido demasiado pronto y desearía poder estar ahí para ellos y familia. Mi trabajo me ha impedido estar donde he querido estar y me ha hecho darme cuenta que la vida es frágil y que cada momento importa. Allan Saint-Maximin

Posible alineación de Tigres contra Santos (4-4-2): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; José Zúñiga, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez; Erick Sánchez, Víctor Dávila

Últimas noticias de Monterrey

A falta de presentación oficial, La Pandilla contará con Uros Durdevic para apuntalar la delantera regia. Es así como la etapa del serbio como Rojinegro del Atlas termina para pasar a la oncena regia en donde buscará convertirse en el sustituto ideal de Germán Berterame, quien se fue al Inter Miami para la disputa de la Major League Soccer.

El delantero aún no ha sido registrado como jugador rayado, pero se espera que esta semana comience su preparación mientras que el equipo entra en la disputa de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Atlas v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posible alineación de Tigres contra Santos (4-4-2): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Jesús Corona, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales; Roberto de la Rosa, Anthony Martial

Pronóstico SI Fútbol

Este es otro encuentro de poder a poder en esta Jornada 5 de la Liga MX y es que se verán las caras las Águilas del América contra los Rayados del Monterrey, dos equipos de gran calidad que nos regalarán goles y un posible empate. El resultado tendrá como favoritos a los regios, pero veremos cómo reaccionan los de Coapa. Pronóstico más que reservado.

América 2-2 Monterrey