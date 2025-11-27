América vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La serie de cuartos de final del Apertura 2025 llega a su punto culminante en la capital. El Club América recibe a los Rayados de Monterrey en el partido de vuelta, un duelo donde no hay mañana para ninguno de los dos.
Tras una ida vibrante, ambos equipos dejaron todo para la vuelta y saldrán a matar o morir por un boleto a la siguiente ronda de la Liga MX. Las águilas tratarán de darle la vuelta al resultado después de perder 2-0 en el encuentro de ida.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Monterrey?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: sábado 29 de noviembre
- Horario: 17:00 (hora de EE.UU. ET), 17:00 horas (México), 00:00 horas del domingo (España)
- Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el América vs Monterrey en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
TUDN.com, Fubo
México
Canal 5, TUDN
ViX Premium
España
Sin Transmisión
-
Últimos cinco partidos del América
Rival
Resultado
Competición
Monterrey
2-0 D
Liga MX - Cuartos de Final
Toluca
0-2 D
Liga MX
León
2-0 V
Liga MX
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Puebla
2-1 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
América
2-0 V
Liga MX - Cuartos de Final
Juárez
4-2 V
Liga MX
Pumas
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-2 E
Liga MX
Santos
1-0 V
Liga MX
Últimas noticias del América
El conjunto azulcrema, dirigido por André Jardine, encara el partido definitivo en casa con una excelente noticia: la recuperación de Allan Saint-Maximin. El atacante francés está listo para volver a la titularidad y ser el factor desequilibrante en la banda.
Las Águilas, que terminaron cuartas en la general con 34 puntos, saben que el empate global les favorece por mejor posición en la tabla, una ventaja táctica que intentarán aprovechar. Pero para ello primero deberán anotar dos goles y no recibir ninguno.
Últimas noticias del Monterrey
Los Rayados de Domènec Torrent llegan a la capital con la misión de ganar la serie. Con 31 puntos en la fase regular (quinto lugar), demostraron ser un equipo con mucho gol, especialmente en la recta final del torneo. El sábado tratarán de consolidarse tras ganar la ida.
El equipo regio cuenta con plantel completo y apostará por la jerarquía de jugadores como Sergio Canales. Sin embargo, la lesión de Lucas Ocampos aún pone en entredicho las opciones del entrenador para romper la defensa americanista.
Posibles alineaciones
América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja
- Centrocampistas: Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.
Monterrey
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina
- Centrocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez
- Delanteros: Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Germán Berterame.
Pronóstico SI
Será un partido de vuelta sumamente tenso. La incorporación de Saint-Maximin le da al América una herramienta letal al contragolpe, ideal si Monterrey se ve obligado a adelantar líneas. Rayados tiene gol, pero la solidez defensiva del América en fases finales y la ventaja de la localía inclinan la balanza.
América 2-1 Monterrey
