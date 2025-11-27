América vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La serie de cuartos de final del Apertura 2025 llega a su punto culminante en la capital. El Club América recibe a los Rayados de Monterrey en el partido de vuelta, un duelo donde no hay mañana para ninguno de los dos.

Tras una ida vibrante, ambos equipos dejaron todo para la vuelta y saldrán a matar o morir por un boleto a la siguiente ronda de la Liga MX. Las águilas tratarán de darle la vuelta al resultado después de perder 2-0 en el encuentro de ida.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Fecha : sábado 29 de noviembre

: sábado 29 de noviembre Horario : 17:00 (hora de EE.UU. ET), 17:00 horas (México), 00:00 horas del domingo (España)

: 17:00 (hora de EE.UU. ET), 17:00 horas (México), 00:00 horas del domingo (España) Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Monterrey en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision TUDN.com, Fubo México Canal 5, TUDN ViX Premium España Sin Transmisión -

Últimos cinco partidos del América

Rival Resultado Competición Monterrey 2-0 D Liga MX - Cuartos de Final Toluca 0-2 D Liga MX León 2-0 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX Puebla 2-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición América 2-0 V Liga MX - Cuartos de Final Juárez 4-2 V Liga MX Pumas 1-1 E Liga MX Tijuana 2-2 E Liga MX Santos 1-0 V Liga MX

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias del América

El conjunto azulcrema, dirigido por André Jardine, encara el partido definitivo en casa con una excelente noticia: la recuperación de Allan Saint-Maximin. El atacante francés está listo para volver a la titularidad y ser el factor desequilibrante en la banda.

Las Águilas, que terminaron cuartas en la general con 34 puntos, saben que el empate global les favorece por mejor posición en la tabla, una ventaja táctica que intentarán aprovechar. Pero para ello primero deberán anotar dos goles y no recibir ninguno.

Últimas noticias del Monterrey

Los Rayados de Domènec Torrent llegan a la capital con la misión de ganar la serie. Con 31 puntos en la fase regular (quinto lugar), demostraron ser un equipo con mucho gol, especialmente en la recta final del torneo. El sábado tratarán de consolidarse tras ganar la ida.

El equipo regio cuenta con plantel completo y apostará por la jerarquía de jugadores como Sergio Canales. Sin embargo, la lesión de Lucas Ocampos aún pone en entredicho las opciones del entrenador para romper la defensa americanista.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posibles alineaciones

América

Portero : Luis Malagón

: Luis Malagón Defensas : Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja

: Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja Centrocampistas : Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez

: Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez Delanteros: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Monterrey

Portero : Luis Cárdenas

: Luis Cárdenas Defensas : Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina

: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina Centrocampistas : Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez

: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez Delanteros: Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Será un partido de vuelta sumamente tenso. La incorporación de Saint-Maximin le da al América una herramienta letal al contragolpe, ideal si Monterrey se ve obligado a adelantar líneas. Rayados tiene gol, pero la solidez defensiva del América en fases finales y la ventaja de la localía inclinan la balanza.

América 2-1 Monterrey

