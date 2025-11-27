Sports Illustrated Fútbol

América vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las Águilas y Rayados definen al semifinalista en la Ciudad de México tras una ida de alto voltaje que acabó 2-0 a favor de Rayados
Carlos García|
Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La serie de cuartos de final del Apertura 2025 llega a su punto culminante en la capital. El Club América recibe a los Rayados de Monterrey en el partido de vuelta, un duelo donde no hay mañana para ninguno de los dos.

Tras una ida vibrante, ambos equipos dejaron todo para la vuelta y saldrán a matar o morir por un boleto a la siguiente ronda de la Liga MX. Las águilas tratarán de darle la vuelta al resultado después de perder 2-0 en el encuentro de ida.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

Luis Malagon
America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Monterrey?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: sábado 29 de noviembre
  • Horario: 17:00 (hora de EE.UU. ET), 17:00 horas (México), 00:00 horas del domingo (España)
  • Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Monterrey en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

TUDN.com, Fubo

México

Canal 5, TUDN

ViX Premium

España

Sin Transmisión

-

Últimos cinco partidos del América

Rival

Resultado

Competición

Monterrey

2-0 D

Liga MX - Cuartos de Final

Toluca

0-2 D

Liga MX

León

2-0 V

Liga MX

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Puebla

2-1 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival

Resultado

Competición

América

2-0 V

Liga MX - Cuartos de Final

Juárez

4-2 V

Liga MX

Pumas

1-1 E

Liga MX

Tijuana

2-2 E

Liga MX

Santos

1-0 V

Liga MX

Sergio Ramos
Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias del América

El conjunto azulcrema, dirigido por André Jardine, encara el partido definitivo en casa con una excelente noticia: la recuperación de Allan Saint-Maximin. El atacante francés está listo para volver a la titularidad y ser el factor desequilibrante en la banda.

Las Águilas, que terminaron cuartas en la general con 34 puntos, saben que el empate global les favorece por mejor posición en la tabla, una ventaja táctica que intentarán aprovechar. Pero para ello primero deberán anotar dos goles y no recibir ninguno.

Últimas noticias del Monterrey

Los Rayados de Domènec Torrent llegan a la capital con la misión de ganar la serie. Con 31 puntos en la fase regular (quinto lugar), demostraron ser un equipo con mucho gol, especialmente en la recta final del torneo. El sábado tratarán de consolidarse tras ganar la ida.

El equipo regio cuenta con plantel completo y apostará por la jerarquía de jugadores como Sergio Canales. Sin embargo, la lesión de Lucas Ocampos aún pone en entredicho las opciones del entrenador para romper la defensa americanista.

Sergio Canales, Alvaro Fidalgo
Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posibles alineaciones

América

  • Portero: Luis Malagón
  • Defensas: Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja
  • Centrocampistas: Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez
  • Delanteros: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Monterrey

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina
  • Centrocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez
  • Delanteros: Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Será un partido de vuelta sumamente tenso. La incorporación de Saint-Maximin le da al América una herramienta letal al contragolpe, ideal si Monterrey se ve obligado a adelantar líneas. Rayados tiene gol, pero la solidez defensiva del América en fases finales y la ventaja de la localía inclinan la balanza.

América 2-1 Monterrey

