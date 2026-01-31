América vs Necaxa: previa, predicciones y alineaciones

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de un duelo de urgencias este sábado. El Club América recibe al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 con la presión al máximo.

El equipo azulcrema vive una crisis inesperada: marcha en la posición 16 de la tabla y es el único equipo del torneo que no ha logrado marcar un solo gol en 270 minutos de juego.

André Jardine respira un poco más tranquilo, ya que recupera a piezas fundamentales como Henry Martín y Alejandro Zendejas, quienes podrían reactivar una ofensiva que se ha visto chata; sin embargo, las turbulencias en la directiva podrían empezar a cobrar factura.

Por su parte, los Rayos de Aguascalientes comenzaron ganando pero han caído en un bache con dos derrotas consecutivas. Aunque la historia reciente les sonríe (no pierden contra América desde el Apertura 2023), tendrán que lidiar con la baja por suspensión de su delantero Julián Carranza.

¿A qué hora se juega el América vs Necaxa?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 17:00 EE.UU (Este), 16:00 CDMX, 23:00 (España)

: 17:00 EE.UU (Este), 16:00 CDMX, 23:00 (España) Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Historial de enfrentamientos directos entre América y Necaxa (últimos cinco partidos)

América : 1 victoria

: 1 victoria Empate : 3

: 3 Necaxa : 1 victoria

: 1 victoria Dato destacado: El América no vence al Necaxa desde el 23 de agosto de 2023 (3-2). En su último choque en el Clausura 2025, Necaxa ganó 2-3 en el Azteca.

Últimos 5 partidos

Club América Necaxa Pachuca 0-0 América

(18/01/26) Necaxa 0-1 Atlas

(17/01/26) América 0-2 Atl. San Luis

(14/01/26) Necaxa 0-2 Monterrey

(13/01/26) Tijuana 0-0 América

(09/01/26) Santos 1-3 Necaxa

(10/01/26) América 2-1 Monterrey

(AP25 - Liguilla) Necaxa 1-1 Mazatlán

(AP25 - J17) Monterrey 2-0 América

(AP25 - Liguilla) Necaxa 4-1 Santos

(AP25 - J16)

¿Cómo ver el América vs Necaxa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Univision, TUDN, Fubo México Canal 5, TUDN, ViX Premium España -

Últimas noticias del Club América

Las alarmas en Coapa están encendidas. Ubicados en el puesto 16 con solo 2 puntos (0G, 2E, 1P), las Águilas necesitan ganar sí o sí. La gran noticia es el regreso de su capitán, Henry Martín, quien superó sus molestias físicas y podría ser titular para solucionar la falta de gol. También vuelven a la convocatoria Alejandro Zendejas y Érick Sánchez.

Sin embargo, hay bajas sensibles: Israel Reyes está descartado por una lesión muscular sufrida con la Selección Mexicana. Además, el chileno Víctor Dávila podría empezar a ser descartado por su posible venta, por lo que no se espera que tenga minutos a pesar de aparecer en las probables alineaciones previas.

Posible alineación del América (4-2-3-1): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias del Necaxa

Los Rayos llegan heridos y descendiendo en la tabla (puesto 13 con 3 puntos). Tras un debut ilusionante venciendo a Santos, el equipo ha encadenado dos derrotas (ante Monterrey y Atlas) sin poder anotar en casa.

Para este compromiso, el equipo sufre una baja crítica en el ataque: Julián Carranza fue expulsado en el último partido y no estará disponible. Todo apunta a que Tomás Badaloni será el encargado de sustituirlo en la punta para intentar aprovechar los espacios que deje un América necesitado.

Posible alineación del Necaxa (4-1-4-1): Ezequiel Unsain; Emilio Lara, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón; Kevin Gutiérrez; Kevin Rosero, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Ricardo Monreal; Tomás Badaloni.

Pronóstico SI Fútbol

El regreso de Henry Martín debería ser el catalizador que el América necesita para romper el cero. Aunque Necaxa es un rival incómodo que sabe defenderse bien ante las Águilas (como lo demuestra el historial reciente), la urgencia de los locales y la calidad individual recuperada deberían imponerse en casa para sumar su primer triunfo del 2026.

América 2-0 Necaxa