América vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana comienza la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la ida de los cuartos de final y el Club América afrontará el primer duelo en casa ante el líder de la clasificación general el Club Universidad Nacional.

Por lo tanto, les compartimos la información más importante de este cruce entre ambos clubes que buscan avanzar a la siguiente ronda en una edición más del Clásico Capitalino.

Pronóstico SI Fútbol

El líder y candidato favorito a conquistar el trofeo en este semestre visitará el imponente Estadio Banorte antes de ser entregado a la FIFA para la celebración de la Copa del Mundo 2026. Por lo que los pupilos de Efraín Juárez buscarán llevarse una ventaja a Ciudad Universitaria.

Por como han mostrado su nivel en el presente certamen queda claro que el cuadro azulcrema no pasa por su mejor momento, por el contrario los universitarios forjaron su mejor torneo corto en su historia y quieren que valga la pena, por eso vamos con su triunfo y que se llevan ventaja a casa para la vuelta.

América 1-2 Pumas

¿A qué hora se juega el América vs Pumas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

El Estadio Banorte será la sede del partido | Agustin Cuevas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre América vs Pumas (últimos cinco partidos)

América: 2

2 Empate : 0

: 0 Pumas: 3

Último partido entre ambos: 21/03/25 - Pumas 1-0 América - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Pumas América 0-1 Atlas 25/04/26 Pachuca 0-2 Pumas 26/04/26 León 2-3 América 22/04/26 Pumas 4-2 Juárez 22/04/26 América 2-1 Toluca 18/04/26 Atlético de San Luis 0-2 Pumas 17/04/26 América 0-1 Nashville 14/04/26 Pumas 3-1 Mazatlán 12/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Chivas 2-2 Pumas 05/04/26

¿Cómo ver el América vs Pumas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com. Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, ViX

Últimas noticias de América

Israel Reyes fue convocado por la Selección Nacional de México para la concentración inicial y partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo.



¡Hay que dar el máximo, Águila! 🦅🔥 pic.twitter.com/JLJKe64968 — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

Las Águilas no podrán disponer de Israel Reyes en la defensa en la Liguilla, debido a que ha sido convocado por Javier Aguirre para la concentración inicial y partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.



Su estancia en la justa mundialista ha sido confirmado junto con 11 compañeros más, por ende, su participación en el Torneo Clausura 2026 ha concluido.

Posible alineación de América (3-4-3): Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Kevin Álvarez, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Cristian Borja; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Últimas noticias de Pumas

🗣️ Hace unos meses, @FabrizioDC_ entrevistaba a Guillermo Martínez y no dejaba de soñar con ir al Mundial 2026.



HOY, estaría muy cerca de formar parte de la lista final. 🇲🇽#LosEspecialistas pic.twitter.com/Cdlw8lvMAx — FOX (@somos_FOX) April 28, 2026

Por su parte, el conjunto auriazul tampoco podrá contar con su centro delantero Guillermo Martínez, luego de también ha sido convocado por Javier Aguirre para la concentración inicial rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El 'Memote' concluyó su participación en el Torneo Clausura 2026 con el cuadro felino y ahoraestará concentradoen su primer mundial.

Posible alineación de Pumas (3-1-4-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte; Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo; Robert Morales, Juninho.