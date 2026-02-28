América vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club América recibe al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana en un juego bastante interesante.

El conjunto azulcrema viene de golear a domicilio al Puebla 0-4 y con ello ascendieron al séptimo sitio de la clasificación con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Por su cuenta, el cuadro felino acumula dos derrotas en fila y son octavos de la clasificación con tres triunfos, un empate y tres derrotas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso que será uno de los más emocionantes de la jornada.

¿A qué hora se juega el América vs Tigres UANL?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Ciudad de los Deportes

: Ciudad de los Deportes Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora: 22:10 EE.UU. (Este), 21:10 MX, 04:10 ESP

El Estadio Ciudad de los Deportes será la sede del juego | Manuel Velasquez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América y el Tigres UANL (últimos cinco partidos)

América : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Tigres UANL: 1

Último partido entre ambos: 16/08/25 - Tigres UANL 1-3 América- Liga MX

Últimos 5 partidos

América Tigres UANL Puebla 0-4 América 18/02/26 Tigres UANL 1-2 Pachuca 20/02/26 Chivas 1-0 América 14/02/26 Cruz Azul 2-1 Tigres UANL 15/02/26 América 1-0 Monterrey 07/02/26 Tigres UANL 4-1 Forge 10/02/26 Olimpia 1-2 América 03/02/26 Tigres UANL 5-1 Santos 07/02/26 América 2-0 Necaxa 31/01/26 Forge FC 0-0 Tigres 03/02/26

¿Cómo ver el América vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, CBS Sports Golazo México Canal 5, TUDN y ViX España Sin transmisión

Últimas noticias de América

Club América nombra a Innovative Partnerships Group como su agencia internacional exclusiva. 🦅



ℹ️ Entérate de más: https://t.co/54CUxL2mry pic.twitter.com/AQtOFseu1n — Club América (@ClubAmerica) February 24, 2026

Club América anunció que ha nombrado a Innovative Partnerships Group (IPG) como su agencia global exclusiva de registro para liderar la estrategia de alianzas y acelerar el crecimiento comercial del Club.

Un enfoque central de la relación será “América en América”, una plataforma nacional única en su tipo diseñada para ofrecer programas culturalmente relevantes y centrados en el aficionado a gran escala, creando puntos de conexión auténticos entre las marcas y los seguidores del Club América en mercados clave de Estados Unidos durante todo el año.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Aaron Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Isaías Violante, Erick Sánchez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Tigres UANL

Este miércoles 25 de febrero del 2026, el conjunto de Tigres dio a conocer en sus redes sociales la renovación de una de sus figuras durante el Clausura 2026 de la Liga MX.

Con información de Transfermarkt, Diego Laínez tenía contrato con el club hasta el 30 de julio del 2027. Por el momento, el club no dio a conocer en sus redes sociales los años por los que renovó el atacante, pero diferentes fuentes cercanas han confirmado que el delantero habría renovado por tres años más con el club. Es por eso que los felinos tendrán en sus filas a Laínez hasta el 2030.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Jesús Angulo, Juan José Purata, Vladimir Loroña; Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

Pronóstico SI Fútbol

Las Águilas recibirán al cuadro de Nuevo León que no ha mostrado su mejor nivel últimamente, mientras que el cuadro de Coapa ha ido a la alza en las semanas recientes, por ende, vamos con el triunfo de los locales por al menos un gol, por el desempeño de ambos equipos en los últimos juegos. Además, del dominio azulcrema en los más recientes encuentros donde ha ganado cuatro en los últimos cinco partidos.

América 2-1 Tigres UANL