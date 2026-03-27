Ancelotti endurece su postura frente al reclamo por Neymar en Brasil

Luego de caer por 2-1 en el amistoso internacional ante Francia, en Estados Unidos, Carlo Ancelotti optó por no entrar en la polémica en torno a la ausencia de Neymar Jr en el marco de esta fecha FIFA y dejó en claro que el foco debe estar puesto en los jugadores que participaron del encuentro.

“Ahora tenemos que hablar de los que están acá”, expresó, remarcando que el plantel demostró el carácter, esfuerzo y responsabilidad que se venía trabajando con antelación, ante un rival complejo y pese al resultado adverso.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti: “Chants for Neymar Jr? Right now we have to talk about those who are here, who played, gave everything, showed their faces, worked very hard”.



“I am satisfied with them”. pic.twitter.com/jMpCD7YRj4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

Los cánticos de la afición por Neymar

Si bien el clima en el Gillette Stadium estuvo condicionado por parte del público brasileño cuando surgieron los reclamos y el pedido por el delantero, Ancelotti le quitó dramatismo a la situación y considera que las manifestaciones de los hinchas no deben opacar el rendimiento del equipo y se debe priorizar el presente del grupo por sobre nombres propios que no formaron parte de la convocatoria.

La situación actual del máximo goleador

FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIRO | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

El delantero, máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, no viste la camiseta de la selección desde la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023. Desde entonces, su regreso al fútbol estuvo limitado por diferentes complicaciones físicas que le impidieron sostener una continuidad y lo marginan de la competencia activa; en el Santos FC, Neymar trabaja para recuperar ritmo competitivo, aunque todavía no logra alcanzar su mejor versión.

Tiempo atras, el técnico ya había adelantado que Neymar será tenido en cuenta cuando esté en plenitud física, pero mientras tanto busca consolidar una base confiable con jugadores que se integren a su sitema táctico y cumplan con los requisitos estandar que proyecta. En ese contexto, el italiano se mostró conforme con la respuesta del grupo, convencido de que el proceso va en la dirección correcta, de cara al próximo Mundial.

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