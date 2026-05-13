Ancelotti opina sobre la posible llegada a Mourinho al Real Madrid

El presente del Real Madrid sigue generando repercuciones, por lo que Carlo Ancelotti tomó la palabra al respecto y analizó el momento que atraviesa el merengue, habló sobre los rumores que vinculan a José Mourinho con un posible regreso y dejó una serie de definiciones sobre el futuro del club.

El apoyo de Ancelotti a Mourinho

Consultado sobre la posibilidad de que Mourinho vuelva al banco del Real Madrid, Ancelotti no dudó en respaldarlo públicamente. El italiano, que mantiene una buena relación con el técnico portugués, aseguró que lo alegraría verlo nuevamente en el club y destacó su capacidad para liderar proyectos importantes.

Carlo Ancelotti brings order where others discover chaos.



Real Madrid, the team he left at the end of last season, have descended into in-fighting and recriminations this time around.



Speaking before Florentino Perez’s extraordinary press conference on Tuesday night, Ancelotti… pic.twitter.com/OecBPpnYEz — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026

Según explicó, el hasta hoy entrenador del SL Benfica tiene experiencia suficiente para afrontar contextos exigentes y considera que podría realizar "un trabajo fantástico", tal como ocurrió en otros equipos que dirigió a lo largo de su carrera.

La reconstrucción del vestuario

Más allá de los nombres propios, Ancelottí también profundizó sobre el delicado presente deportiv e institucional del Madrid y reconoció que la temporada estuvo lejos de las expectativas; a su vez, remarcó que el equipo atraviesa una transición generacional que inevitblemente requiere tiempo.

Para el técnico del combinado brasileño, las salidas de referentes históricos como Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro dejaron un vacío importante dentro del grupo. En ese sentido, señaló que el liderazgo y la personalidad de esos jugadores fueron fundamentales para construir el ambiente competitivo que llevó al club a adueñarse regularmente de Europa durante años.

Ancelotti sostuvo que el Real Madrid necesita recuperar esa identidad y restaurar la convivencia del vestuario para volver a alcanzar su mejor versión.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

"No quiero soldados"

En esa misma línea, otro de los temas a los que refirió fue la supuesta falta de disciplina dentro del plantel madridista. Lejos de alimentar esa idea, el italiano negó que los referentes del equipo tengan privilegios o decidan por encima del entrenador.

"No es cierto. Es una completa tontería. ¡Eso no es cierto! Los jugadores... cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos para ver si estaban de acuerdo o no", sentenció.

Según contó, gran parte de su éxito en el club estuvo relacionado con esa capacidad para escuchar y generar consenso dentro del plantel; considera clave convencer al jugador de una idea futbolística antes que imponerla.