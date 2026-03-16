¿André Pierre Gignac en la gira del adiós?

Si buscamos al mejor fichaje extranjero en la historia de la Liga MX, dentro de la conversación sin la más mínima duda debe estar el nombre de André Pierre Gignac. Lo que ha hecho el francés desde su llegada a México con los Tigres de la UANL ha sido por decir lo menos, brillante.

El galo ha sido la cara no sólo de Tigres, sino incluso de la Liga MX ante el mundo por una década. Con el cuadro de la UANL, lo ha ganado todo y en más de una ocasión. A cuento a su rendimiento individual, basta con decir que es hoy mismo uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol nacional de clubes.

EL ÚLTIMO DEL FRANCÉS 🇫🇷🐯



Todo indica que André-Pierre Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. El contrato del histórico delantero termina en junio de 2026 y la directiva felina no tendría contemplada una renovación.



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Sin embargo, todos los ciclos se cumplen y llegan a su cierre. El de la carrera del galo no ha de ser la excepción. Se entiende que el goleador está viviendo la gira del adiós a lo largo de los estadios en México.

Gignac tiene por delante por lo menos de tres meses de contrato activo con los Tigres de la UANL. El mismo llegará a su fin el último días del próximo mes de junio y todo indica que el cuadro del norte de México tiene tomada la decisión de no renovar a su más grande leyenda.

André es consciente de ello de tiempo atrás. Incluso la extensión de contrato que le hicieron hace poco menos de un año, fue más bien un gesto de respeto que una decisión basada en lo deportivo.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En éste su último torneo, el '10' está teniendo un rol secundario. Suele ser rotador dentro del once estelar y parte de inicio ante rivales de un aparente menor nivel de exigencia.

En Tigres el escenario está claro: no renovar a Gignac con lo que él representa para el club, es el primer paso para el cada vez más necesario recambio generacional en el plantel.