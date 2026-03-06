André-Pierre Gignac podría disputar su último Clásico Regio con Tigres

El clásico regio de este fin de semana podría marcar un momento histórico para Tigres y para uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del club. André-Pierre Gignac estaría viviendo sus últimos meses como jugador del conjunto felino, situación que coloca al duelo ante Monterrey bajo una atmósfera especial.

El delantero francés termina contrato al finalizar el verano y, de acuerdo con diversos reportes alrededor del club, todo apunta a que su vínculo con Tigres no será renovado. De confirmarse ese escenario, el partido del sábado podría convertirse en el último Clásico Regio que dispute como futbolista auriazul.

La posibilidad de despedirse de este enfrentamiento añade una carga simbólica importante a su participación en el encuentro. Desde su llegada al futbol mexicano, Gignac ha construido una relación especial con este tipo de partidos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes dentro de la rivalidad entre Tigres y Monterrey.

A lo largo de su trayectoria en la Liga MX, el atacante francés no solo ha sido un referente ofensivo para el club universitario, sino también un protagonista constante en los duelos ante el eterno rival. Su impacto en el Clásico Regio ha sido determinante en múltiples ocasiones.

Las estadísticas respaldan su peso histórico dentro de esta rivalidad. André-Pierre Gignac es actualmente el máximo goleador en la historia del clásico regio, con un registro de catorce anotaciones frente al Monterrey, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro futbolista que haya participado en este enfrentamiento.

Ese dato resume la influencia que el delantero ha tenido en los momentos más importantes de la rivalidad regiomontana. Durante años, su presencia en el área rival se convirtió en un factor constante de peligro para la defensa rayada, consolidando una narrativa que lo posicionó como uno de los grandes protagonistas de estos duelos.

Más allá de su impacto específico contra Monterrey, la figura de Gignac también ocupa un lugar privilegiado dentro de la historia de Tigres. El delantero francés es el máximo goleador histórico del club, un logro que refleja su consistencia ofensiva y su permanencia como pieza central del proyecto deportivo durante varios años.

Su legado dentro de la institución se construyó a partir de goles, títulos y actuaciones determinantes en momentos clave. Desde su llegada al futbol mexicano, Gignac se transformó en uno de los rostros más representativos de la época dorada del club universitario.

Por ello, la posibilidad de que este sábado dispute su último Clásico Regio añade un componente emocional especial al encuentro. Más allá del resultado, el partido podría convertirse en una despedida simbólica para uno de los jugadores más importantes que han vestido la camiseta de Tigres.

