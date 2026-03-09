André Pierre Gignac sigue labrando su historia en oro dentro del fútbol mexicano

André-Pierre Gignac volvió a escribir una página memorable dentro de la historia del futbol mexicano. El delantero francés apareció en el momento más dramático del clásico regio para marcar el gol que definió el encuentro ante Monterrey, una anotación que no solo significó la victoria de Tigres, sino también un nuevo registro histórico.

El tanto llegó en los instantes finales del Clásico Regiomontano 142, un partido cargado de tensión y rivalidad que volvió a confirmar el peso específico del atacante dentro de este tipo de encuentros. Con su gol agónico, Gignac volvió a convertirse en el protagonista absoluto de uno de los duelos más intensos del futbol mexicano.

El gol agónico de André-Pierre Gignac para que Tigres ganara el Clásico Regiomontano 142, tuvo también eco en los libros de historia de la Liga MX



Para Gignac representó la anotación 15 en el derbi ante Rayados, pero también el 190 en su paso por el futbol…

La anotación tuvo un significado especial para el delantero europeo. El gol representó su número quince dentro del derbi regiomontano ante Rayados, una cifra que refuerza su impacto histórico dentro de la rivalidad entre Tigres y Monterrey, una de las más intensas del futbol en el continente americano.

Más allá del contexto del clásico, la anotación también tuvo repercusiones dentro de la estadística general de la Liga MX. Con ese tanto, el atacante alcanzó los 190 goles desde su llegada al futbol mexicano, cifra que lo coloca oficialmente entre los diez máximos goleadores en la historia del campeonato.

El registro resulta aún más significativo si se considera que Gignac arribó al futbol mexicano en el año 2015. Desde su llegada a Tigres, el delantero transformó la ofensiva del equipo universitario y se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato durante la última década.

Su capacidad para aparecer en momentos decisivos ha sido una constante a lo largo de su trayectoria en México. El francés ha construido una reputación de jugador determinante en partidos importantes, especialmente en liguillas, finales y encuentros de alta rivalidad como el Clásico Regiomontano.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La regularidad goleadora del atacante también ha sido clave para consolidar su legado dentro del futbol nacional. A lo largo de los años ha superado registros históricos dentro del club regiomontano y ha mantenido un nivel competitivo que le ha permitido permanecer entre los delanteros más efectivos del torneo.

El impacto de Gignac trasciende el ámbito de Tigres. Su figura ha influido de manera significativa en la percepción internacional de la Liga MX, al convertirse en uno de los extranjeros más exitosos y emblemáticos que han participado en el campeonato mexicano.

Con cada gol, el delantero sigue ampliando una trayectoria que ya se considera legendaria dentro del futbol nacional. Su presencia constante en los momentos determinantes ha convertido su carrera en un referente de rendimiento, liderazgo y consistencia dentro del campeonato mexicano.