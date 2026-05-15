Andrés Guardado habla sobre la presencia de Álvaro Fidalgo con selección mexicana

Luego de mucho ruido, es un hecho que Álvaro Fidalgo ya es parte de la selección mexicana. Si bien en un inicio esto no estaba en los planes del formado en la academia del Real Madrid, con el pasar de los años dentro de México, la postura del creador de juego cambió.

Hoy Fidalgo no es sólo parte del Tri, sino que incluso da la impresión que tiene firmado su boleto a la Copa del Mundo. Esto ha generado división de opiniones en el entorno del fútbol nacional, sin embargo, una leyenda de México como lo es Andrés Guardado, da luz verde al movimiento.

LE DA EL VISTO BUENO



Andrés Guardado aprueba la participación de Fidalgo en la Selección Mexicanahttps://t.co/pGKByefIpW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 14, 2026

Me parece un jugador muy inteligente, que puede ayudar mucho a la selección si le toca ir al Mundial. Es un jugador que no sobresale en nada pero hace todo bien, no te pierde pelotas, hace todo bien, que corre todo el partido, es de esos jugadores que tu necesitas tener en una plantilla. Andrés Guardado

Siguiendo con la línea de selección mexicana, Andrés entiende que no se tenga mucha expectativa con respecto de lo que pueda hacer el Tri en el Mundial.

A ver, siendo muy honestos, la expectativa no es muy grande. Ha habido mucho problema de planeación, de proyecto, no ha habido algo que realmente nos hace pensar que se puede hacer un Mundial diferente, estamos esperando que Javier de con la tecla, que meta ese gen competitivo que el tiene y a la localía. Andrés Guardado

Sobre el porqué México no ha podido dar un paso al frente en copas del mundo, Guardado añadió.

Croatia v Mexico: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil | Robert Cianflone/GettyImages

Para mi no fue un tema de calidad, fue un tema de mentalidad, nunca nos convencimos que éramos capaces de pasar esa barrera, cuando vas ganando uno cero, faltando cinco minutos, pfff, ahí es donde te digo que es de mentalidad. Andrés Guardado

El ex capitán de México cerró su dialogo hablando de la falta de consumo del fútbol mexicano a nivel Europa.

Necesito más información, no me gustaría acusar a todos los entrenadores mexicanos de lo mismo, a lo que yo lo podría atribuir es que al futbol mexicano no lo ve casi nadie, la gente no sabe realmente de la Liga MX, es difícil que un director deportivo europeo voltee a ver al futbol mexicano. Andrés Guardado