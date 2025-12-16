Ángel Correa asume la derrota y promete revancha con Tigres tras la final perdida

Ángel Correa rompió el silencio luego de la final perdida por Tigres ante Toluca, dejando un mensaje cargado de autocrítica, gratitud y esperanza. El atacante argentino reconoció el golpe anímico que significó quedarse a un paso del título, pero aseguró que la experiencia servirá como impulso para el futuro inmediato.

El futbolista felino utilizó sus redes sociales para expresar el sentir del vestidor tras la derrota. Correa aceptó que el desenlace no fue el esperado, aunque subrayó que el equipo dejó todo en la cancha. Para el argentino, el tropiezo forma parte del proceso competitivo y no borra lo construido.

“No siempre las cosas salen como las planeamos, deseamos y esperamos”, compartió el delantero, en un mensaje que reflejó el estado emocional del plantel. Correa dejó claro que el impacto fue fuerte tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, conscientes de la oportunidad que se escapó.

A pesar del resultado, el campeón del mundo destacó el respaldo que ha recibido desde su llegada a la institución. El atacante agradeció al club, a sus compañeros y especialmente a la afición, a la que reconoció como un pilar fundamental para recuperar la ilusión y el disfrute dentro del campo.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento por devolverme la sonrisa y las ganas de hacer lo que tanto amo”, escribió Correa, reafirmando su compromiso con Tigres. El argentino destacó el apoyo constante de la gente, incluso en los momentos más duros del cierre de temporada.

El exjugador del Atlético de Madrid llegó a Tigres durante el verano como una de las apuestas más fuertes del proyecto encabezado por Guido Pizarro. Desde su arribo, Correa mostró un nivel superlativo, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo.

Su rendimiento individual fue uno de los puntos más altos del semestre, aportando desequilibrio, liderazgo y experiencia internacional. Sin embargo, ni su talento ni el esfuerzo colectivo fueron suficientes para levantar el trofeo, una situación que el propio jugador reconoció con madurez.

Lejos de instalarse en la frustración, Correa dejó un mensaje claro de cara al futuro. “Nos vemos el año que viene para seguir luchando juntos”, expresó. El argentino ya piensa en la revancha a corto plazo, convencido de que Tigres volverá a competir por títulos muy pronto.