Ángel Correa disipa rumores y reafirma su compromiso con Tigres

Ángel Correa salió al paso de las versiones que lo colocaban fuera de Tigres. Durante el mercado invernal, su nombre fue vinculado con el Inter Miami, equipo en el que militan varios de sus amigos personales, pero el delantero argentino dejó claro que nunca contempló una salida.

En conferencia de prensa, el atacante fue directo al abordar el tema. “Estoy muy contento y agradecido con este equipo, con la forma en que nos abrieron las puertas a mí y a mi familia; en ningún momento se me ha cruzado irme para ningún lado”, aseguró.

Las versiones cobraron fuerza por su cercanía con figuras del conjunto estadounidense. Correa mantiene una relación cercana con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Luis Suárez, futbolistas con los que ha compartido vestidor y concentración en distintas etapas de su carrera.

Sin embargo, el propio jugador explicó que esa afinidad personal no significó un acercamiento formal. En ningún momento existió una negociación concreta ni un deseo interno de cambiar de rumbo. Su prioridad, reiteró, es mantenerse enfocado en el proyecto deportivo que encabezan los felinos.

El argentino también subrayó el bienestar que siente fuera de la cancha. Tanto él como su entorno familiar se encuentran cómodos en la ciudad y adaptados a la dinámica del club. Ese factor, en su valoración, pesa tanto como cualquier atractivo deportivo o mediático.

En Tigres valoran su postura y su compromiso. Correa ha sido una pieza relevante dentro del esquema, no solo por su aporte ofensivo, sino por su experiencia internacional y su liderazgo silencioso en el vestidor. El mensaje público busca cerrar cualquier especulación.

El mercado de pases suele alimentar rumores, sobre todo cuando se trata de futbolistas con cartel y relaciones en otros equipos. En este caso, la presencia de estrellas argentinas en el Inter Miami elevó la conversación, pero el propio protagonista optó por disipar las dudas.

Con su declaración, Correa intenta devolver la atención a lo estrictamente deportivo. Tigres atraviesa un momento competitivo exigente y el delantero quiere que el foco esté en el rendimiento colectivo, no en posibles movimientos que, según sus palabras, nunca estuvieron sobre la mesa.

Así, el argentino pone punto final a la narrativa de una salida inminente. Su postura es clara: continuidad, estabilidad y compromiso con el club que le abrió las puertas. Por ahora, su historia en Tigres no contempla capítulos fuera de Nuevo León.