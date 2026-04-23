Ángel Di María se refiere las especulaciones de un posible retorno a la selección argentina en el Mundial 2026
La decisión fue clara y contundente: el retiro de la selección argentina fue definitivo para Ángel Di María después de haber conquistado la Copa América 2024 en Estados Unidos y el canterano de Rosario Central no le da pie a las especulaciones y rumores acerca de un regreso a la albiceleste. Su etapa como internacional simplemente ha concluido.
Fue el propio 'Fideo' quien lo dejó claro para no dar lugar a las esperanzas de quienes siguen apuntándolo a un último baile en la Copa del Mundo 2026 que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos.
En una entrevista de Veronica Brunati para Sports Illustrad Fútbol, Di María habló y reflexionó acerca de varias situaciones a lo largo de su carrera y una de ellas fue sobre el fin de su etapa como jugador de selección.
Las sentencias de Di Maria a su etapa en selección
"Dije que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué decirte, la verdad", dijo en entrevista minutos después de haber conquistado la Copa América 2024 frente a Colombia en Miami.
"No me lo planteó, no me arrepiento ni nada. Es una decisión que tenía tomada después del Mundial y los chicos querían que esté en la Copa América porque venía rápido, porque faltaba poco, porque querían que siga estando y yo nunca lo dije 100% firme que iba a dejar después del Mundial. siempre lo tiré ahí, pero pero no estaba convencido y nada, cuando dije que sea la Copa América, ahí me puse firme y dije, 'Bueno, es es la Copa América y y ya está, se termina ahí' y me terminé yendo de la manera que quería, ¿no? Pudiendo disfrutar y y siendo feliz y sacando campeón nuevamente a la Argentina". aseguró.
No obstante, apuntó que sí irá al Mundial, pero como un aficionado, cosa que como niño nunca pudo disfrutar.
"Como hincha sí, sí vamos a ir, es algo que cuando uno es chico lo ve por tele, no tiene la posibilidad de poder ir por económicamente, lo que sea. Y hoy, gracias a Dios, tengo esa posibilidad. Entonces sí me gustaría poder ir, poder disfrutar siendo un hincha más", concluyó.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.