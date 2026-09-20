Ante Rayados, Kevin Mier suma una nueva pifia con Cruz Azul y en las redes lo reventaron con todo

La Máquina Celeste hizo parada en la Sultana del Norte para enfrentarse a Rayados de Monterrey, en la Jornada 9 del Apertura 2026. Durante la semana, el equipo celeste perdió 2-0 el Campeones Cup ante el Inter Miami de la MLS, donde milita el argentino Lionel Messi, recibiendo duras críticas de su misma afición.

Más allá del gran portero que es Kevin Mier, también hay un sector de la afición celeste que ya se le agotó la paciencia en cuanto a sus errores.



Ustedes qué opinan. ¿Les gusta que Kevin siga de titular con La Máquina?

¿Confían en que recuperará su mejor versión? ¿Está en buenas… pic.twitter.com/nbogWvDHmF — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 20, 2026

Sin embargo, Cruz Azul comenzó perdiendo el juego contra los regios, consecuencia de una mala decisión del arquero colombiano Kevin Mier. A los seis minutos, el colombiano Willer Ditta cedió el esférico a Jeremy Márquez, quien optó por comprometer al guardameta al tocar hacia atrás, pero como el cafetalero no podía usar las manos controló con el pecho tratando de salir jugando, perdiendo la redonda con una barrida para que luego César Garza la mandara a guardar.



Obviamente, las redes no tardaron en tirarle a Mier con duros comentarios y memes, culpándolo de que siempre comete fallas increíbles regalando anotaciones. “Una vez pasado su ‘hype’, se entiende que Europa no lo busca por esto: ERRORES GROSEROS DIRECTOS A LMARCADOR”, “Ya empezó el show del pendejo de Kevin Mier”, “Lo de Mier ya es lamentable”, “Si fuera mexicano ya lo hubieran echado de club”, “No existe un portero más SOBREVALORADO que Kevin Mier en todo el mundo. Es increíble que Cruz Azul haya sido campeón teniendo dos porteros malísimos”, “El daño que le hace Mier a Cruz Azul”, “Mier una vez más un amigo para el rival de La Máquinola”, “Qué malo es Mier, Cruz Azul necesita urgentemente venderlo y traer un portero top. Sin duda es lo único débil de La Máquina”, fueron algunos de los comentarios en X.

🚨 ¡GOOOOL DE RAYADOS! 💙🔥🤍 ¡Tremendo ERROR de Jeremy Márquez y Kevin Mier que César Garza no desaprovecha! ❌😱#MegaFutbol pic.twitter.com/Y7QmqVH5u2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 20, 2026

Y es que a pesar de ser considerado uno de los arqueros más sólidos de la Liga MX, el sudamericano ha protagonizado algunas pifias y errores puntuales que han salido caros. Apenas en el Clausura 2025, Cruz Azul se enfrentó al América en las semifinales de la Liguilla. El portero soltó el esférico dentro del área chica que terminó en un penal sobre el uruguayo Rodrigo Aguirre, causando más adeante la eliminación celeste frente al odiado rival. Previamente, en el Apertura 2024, el colombiano salió tocando con el argentino Gonzalo Piovi, que comprometió a su compatriota Carlos Rotondi, quien en su intento porque la pelota no saliera del campo, le dejó la oportunidad al paraguayo Richard Sánchez para disparar desde el medio campo aprovechando que vio adelantado al arquero. Apenas la jornada pasada, en otro Clásico Joven, Mier soltó un tiro que no traía nada permitiendo que el colombiano Miguel Borja acercara al Ave en la pizarra, metiendo un susto a La Máquina.



Para el Apertura 2025, Mier tuvo una doble pifia contra el Atlas. En una jugada de salida, quiso controlar y jugar con los pies fuera del área, perdiendo la bola. Minutos más adelante, un disparo sencillo del brasileño Matheus Dória desde media cancha se le escapó de las manos. Asimismo, en otro encuentro ante Querétaro, el uruguayo Santiago Homenchenko hizo un disparo de larga distancia que lo agarró mal colocado, permitiendo el tanto.

¡OTRA VEZ VOLVIÓ A PASAR, SEÑORES!



KEVIN MIER NO PUDO CONTROLAR UN BALÓN Y LA MÁQUINA LO ESTÁ PERDIENDO 0-1. pic.twitter.com/0Eka3UzdDd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 20, 2026

El semestre pasado en las semifinales contra Chivas, dejó un balón a la deriva luego de un disparo dentro del área, rebote que fue aprovechado por Santi Sandoval para abrir la pizarra. Estas simplemente son algunas de las fallas más recordadas de Kevin Mier.