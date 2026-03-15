Ante Santos Laguna, la ‘Hormiga’ González se quedó a nada de igualar la mejor marca de ‘Chicharito’ con las Chivas

El Guadalajara sumó una nueva victoria en el Clausura 2026, de la Liga MX, luego de superar 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron, gracias a un doblete de Armando González y un pirulo de Ricardo Marín, sin embargo, el equipo local tuvo para hacer más abultado el marcador, pero no estuvieron acertados frente al arco.

¡CHIVAS SE IMPONE EN CASA! 🔴🐐



Guadalajara derrotó 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron.



La figura del partido fue Armando González, quien firmó doblete para encaminar el triunfo del Rebaño, mientras que Ricardo Marín puso la cereza del pastel con un gol en los últimos… pic.twitter.com/srplpffTKb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 15, 2026

Precisamente, La Hormiga fue aquel que tuvo para hacer al menos otros dos tantos, lo que hubiera significado empatar el mejor desempeño que tuvo Javier Hernández con el Rebaño Sagrado en la temporada 2009-2010, cuando convirtió 21 anotaciones en 28 cotejos, para luego marcharse a triunfar en Europa con el Manchester United de Inglaterra y demás. Gracias a esto, el romperredes rojiblanco se quedó con 20 dianas en 29 choques de la presente campaña, por lo que todavía puede acechar la marca de Chicharito en los siguientes encuentros.



Al minuto 10 desde la banda izquierda, Ángel Sepúlveda eludió un rival pasando el esférico a Omar Govea, quien filtró hacia el área para Efraín Álvarez, este lanzó una diagonal para que Roberto Alvarado soltara un potente remate que tapó el arquero Carlos Acevedo, mas el rebote le quedó al Otaku, que solamente tuvo que empujar hacia las redes para celebrar su séptimo tanto del semestre.



Más adelante, al 30’, desde tres cuartos de cancha, Diego Campillo mandó un pase largo para hallar a Richard Ledezma, el cual avanzó algunos metros para finalmente enviar centro hacia el área que encontró a un González barriéndose, logrando su doblete y su octava anotación del campeonato.

¡A UN PASO DE LA HISTORIA! 🚨🐐



📊 La HORMIGA 🇲🇽 está a solo 1️⃣ GOL de IGUALAR la MEJOR TEMPORADA del Chicharito con las Chivas 🤯🔥



📌 En la 2009-10 Chicharito marcó 21 goles en 28 partidos, actualmente Armando González suma 20 goles en 29 juegos



¿Logrará superar a la… pic.twitter.com/DY6uUYVAa0 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 15, 2026

No obstante, el seleccionado nacional dejó ir un ‘hat-trick’ y hasta un ‘póker’ porque tuvo otras oportunidades para demostrar su valía. La más clara ocurrió apenas empezando el segundo tiempo cuando la defensa lagunera se equivocó al retrasar el balón, el cual tomó La Hormiga para entrar al área y quedar solo frente a Acevedo, empero, se apresuró mucho y lanzó su disparo muy desviado a la derecha, desperdiciando así una de las acciones más claras. Minutos después, El Cotorro puso otra diagonal que el delantero no pudo conectar.



Otros que estuvieron cerca de celebrar gol fueron Efraín, Miguel Gómez y Yael Padilla, pero el encargado de cerrar el telón fue El 4K con una soberbia definición de taquito en el tiempo añadido, luego de un centro del Cotorro.



Finalmente, este fue el primer doblete de Armando González en el Clausura 2026, además el atacante sigue peleando mano a mano por el liderato de goleo con el ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis, quien este sábado convirtió ante Pachuca, recordando que ambos compartieron el honor de máximo romperredes en el Apertura 2025 junto al tricampeón portugués Paulinho Dias del Toluca. Por ahora, el italiano va ganando la contienda con diez pirulos, seguido de La Hormiga con ocho y el lusitano escarlata ha registrado seis, pero está pendiente su duelo de esta jornada.