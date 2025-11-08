Antoine Griezmann marca doblete en la sufrida victoria del Atlético de Madrid sobre el Levante

El Levante es un rival que se le suele complicar al Atlético de Madrid y este fin de semana no fue la excepción. Ambas escuadras se vieron las caras este sábado 8 de noviembre en el Wanda Metropolitano en partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. Los Colchoneros se fueron arriba en el marcador gracias a un autogol de Adrián de la Fuente al minuto 12. Sin embargo, al 21, Manuel Sánchez de la Peña puso el 1-1.

En el complemento, Antoine Griezmann, quien entró de cambio al 61, apareció para guiar a los Colchoneros al triunfo. El delantero francés abrió la cuenta apenas unos segundos después de ingresar al terreno de juego para poner el 2-1 provisional, y 19 minutos después volvió a aparecer para firmar su doblete y poner el 3-1 definitivo a favor de los rojiblancos.

Atletico Madrid v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Griezmann, de 34 años, sigue demostrando que es una pieza clave en el Atlético de Madrid y un elemento que aparece en los momentos más importantes.

Con este resultado, el Atlético de Madrid consiguió su cuarta victoria consecutiva en la temporada 2025/2026 de LaLiga. El equipo de Diego Pablo 'Cholo' Simeone se está enrachando y suma cinco victorias y un empate en sus seis encuentros más recientes en todas las competiciones.

Con este resultado, el Atlético de Madrid consiguió subir hasta el tercer puesto de la tabla general de LaLiga. Los rojiblancos suman 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

El Atleti está empatado con el FC Barcelona en puntos a la espera de lo que el cuadro blaugrana haga ante el Celta de Vigo este domingo 9 de noviembre en la jornada 12.

Después de un inicio incierto, parece que el equipo del 'Cholo' SImeone se está encontrando y que competirá, como ha acostumbrado, por los primeros puestos del futbol español.

El Atlético de Madrid volverá a la actividad el 23 de noviembre cuando visite al Getafe en la jornada 13 de LaLiga en el Coliseum.