Antoine Semenyo participa con gol y asistencia en su primer partido con el Manchester City que golea 10-1 al Exeter

El sábado 10 de enero de 2026, el Manchester City se enfrentó al Exeter City en el partido correspondiente a la tercera ronda por la FA Cup de Inglaterra. Desde la previa, el equipo dirigido por Pep Guardiola llegaba como amplio favorito, no solo por la diferencia de categorías, sino por la profundidad de su plantel y el momento futbolístico que atraviesan. Lejos de confiarse, los citizens asumieron el compromiso con seriedad y lo resolvieron con autoridad.

El dominio fue evidente desde los primeros minutos. Al 12 de la primera mitad, el Manchester City se puso al frente en el marcador con un gol de Max Alleyne, tomando rápidamente el control del encuentro. La ventaja se amplió al minuto 24, cuando Rodrigo concretó un golazo que confirmó el momento favorable para los dirigidos por Pep Guardiola. Con el paso de los minutos, la presión del City terminó por provocar errores en el Exeter City, que en el cierre de la primera mitad marcó un par de autogoles, complicando aún más su panorama antes del descanso.

Manchester City v Exeter City- Emirates FA Cup Third Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Para la segunda mitad, Guardiola aprovechó para administrar sacrificios y recursos sin que el ritmo bajara. Al minuto 49, Rico Lewis se sumó a la fiesta con el quinto tanto del partido, confirmando su buen momento y su crecimiento dentro del primer equipo. Apenas cinco minutos después, al 54, Antoine Semenyo, recién llegado al conjunto de Manchester, marcó el sexto gol de la noche, celebrando así su primera anotación con la camiseta de los citizens.

Previamente, Antoine Semenyo había colaborado también con una asistencia, logrando algo que no ocurría en el Manchester City desde el 2011, cuando ficharon a Sergio Agüero: participar con gol y asistencia en su primer partido con el equipo.

Antoine Semenyo is the first player to both score and assist a goal on his Man City debut since Sergio Agüero against Swansea in August 2011 🔥 pic.twitter.com/anPNCmUFkl — ESPN UK (@ESPNUK) January 10, 2026

Al minuto 71, con el duelo ya completamente resuelto, el futbolista neerlandés Tijjani Reijnders marcó el 7-0 en favor del Manchester City, al 79, Nico O'Reilly marcó el 8-0 y al 86 cayó el noveno, por conducto de Ryan McAidoo, quien se estrenó con el primer equipo.

La escuadra visitante marcó el tanto de la honra ya en los minutos finales del encuentro, por conducto de George Birch. Sin embargo, en la siguiente jugada, el Manchester City marcó el décimo de la noche, sentenciando un escándaloso marcador de 10-1.

