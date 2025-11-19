Antoine Semenyo podría ser la gran revelación del mercado de fichajes de enero

La puja por el fichaje del delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, ha dado un giro inesperado, tras confirmarse en numerosas ocasiones que su contrato para el mercado de fichajes de enero incluye una cláusula de rescisión de 85,4 millones de dólares.

El internacional ghanés se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de la Premier League tras un excelente rendimiento en la costa sur. Semenyo ha marcado seis goles en once partidos de la liga inglesa en la temporada 2025/26 y sólo Erling Haaland (14) e Igor Thiago (ocho) tienen más.

Semenyo rechazó fichar por clubes como Liverpool, Tottenham Hotspur y Manchester United durante el verano y, en su lugar, firmó un nuevo contrato con el Bournemouth. El nuevo contrato de cinco años del delantero aún está reciente, pero la inclusión de una cláusula de rescisión fue un elemento clave en su renovación.

Según The Athletic, cualquier club interesado podría fichar a Semenyo por algo más de 85 millones de euros en enero; una cifra elevada, pero asequible para los grandes clubes, teniendo en cuenta el gasto de la élite del fútbol europeo en los últimos mercados de fichajes.

La cláusula de rescisión se activa en enero, pero debe ejecutarse en una fecha aún por determinar, lo que da tiempo al Bournemouth para encontrar y fichar a un sustituto adecuado.

Hace apenas unos días, el director general del Bournemouth, Tim Bezbatchenko, declaró públicamente: “¿Quiénes somos nosotros para decir: “No, no puedes ir, no puedes cumplir tu sueño”?”, refiriéndose a la posible oportunidad de Semenyo de fichar por un gran club europeo.

El traspaso de Semenyo podría posponerse hasta el verano de 2026

El traspaso de Semenyo parece ser cuestión de tiempo. Un salto a un gran club europeo sería más que merecido, pero el jugador de 25 años de edad podría tener que esperar hasta el verano de 2026, cuando la cláusula de rescisión de su contrato se active de nuevo, aunque por una cantidad menor.

El mercado de fichajes de enero suele obligar a los clubes a pagar precios elevados si buscan refuerzos, dado que es un periodo más corto y la temporada está a mitad de camino. Lo mismo ocurriría con Semenyo, por lo que los equipos podrían verse incentivados a esperar otros seis meses para ficharlo a un precio menor.

Sin embargo, dado el interés que generó Semenyo el verano pasado, los clubes podrían intentar ficharlo del Bournemouth cuanto antes para evitar una posible guerra de ofertas o quedarse sin él. Ante esta situación, un cambio de aires para Semenyo en enero es una posibilidad real.

El talentoso delantero, que puede jugar en ambas bandas y por el centro, también dio tres asistencias en los primeros siete partidos de la Premier League, pero su rendimiento ha bajado últimamente, coincidiendo con el descenso del Bournemouth al noveno puesto de la tabla tras un par de malos resultados.

Semenyo ha proclamado que está “disfrutando cada momento” en Bournemouth, pero con el interés en sus servicios creciendo en lugar de disminuir, puede que no pase mucho tiempo antes de que los Cherries disfruten de otra ganancia inesperada similar a la que recibieron cuando Dominic Solanke se fue a unirse al Tottenham Hotspur en un acuerdo que podría llegar a valer 85 millones de dólares.

