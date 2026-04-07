El defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha confirmado que las dos anotaciones del Bayern Múnich esta noche en el Bernabéu fueron dos regalos al cuadro teutón en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League que finalizó 1-2 a favor del conjunto bávaro con goles de Harry Kane y Luis Díaz.

Además, aseguró que el mejor jugador del partido del equipo rival fue el veterano Manuel Neuer, portero al que conoce a la perfección pues ha sido compañero de él en la selección de Alemania por muchos años.

🚨 Antonio Rudiger: “We fuc*ed up twice, on both goals. We gave them two gifts”.



“At this level, you can't keep losing the ball that easily”. pic.twitter.com/qduTFmmeFp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Para mí, los dos goles que encajamos son dos regalos. En la segunda parte necesitamos más Antonio Rüdiger.

"Nosotros hablamos de esas cosas, de no perder fácil balones y mira, los dos goles. A este nivel, es muy peligroso", expresó para Movistar+.

Kylian Mbappé ha sido el salvador del Madrid

El gol de Mbappé recortó distancias en la serie | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Ante el cuestionamiento del reportero sobre el gol de Mbappé que los mantiene con vida para el encuentro de vuelta, el defensor no dudó en evidenciar al equipo y mencionar que efectivamente así ha sido últimanente, con el francés sacando las papas del fuego en los momentos complicados.

"Estamos vivos, todo fue el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final no los conseguimos", indicó.

🚨 Antonio Rudiger when asked the best player on the pitch for Bayern: “Manuel Neuer”. pic.twitter.com/uWmaFN6s5x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Para finalizar destacó lo que les ha hecho falta para conseguir un mejor resultado. "Necesitamos tirar más al puerta, pero yo creo que el mejor jugador del Bayern fue el portero, Neuer", sentenció.