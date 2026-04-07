Antonio Rüdiger tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern Múnich: "Estamos vivos"
El defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha confirmado que las dos anotaciones del Bayern Múnich esta noche en el Bernabéu fueron dos regalos al cuadro teutón en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League que finalizó 1-2 a favor del conjunto bávaro con goles de Harry Kane y Luis Díaz.
Además, aseguró que el mejor jugador del partido del equipo rival fue el veterano Manuel Neuer, portero al que conoce a la perfección pues ha sido compañero de él en la selección de Alemania por muchos años.
Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Para mí, los dos goles que encajamos son dos regalos. En la segunda parte necesitamos másAntonio Rüdiger.
"Nosotros hablamos de esas cosas, de no perder fácil balones y mira, los dos goles. A este nivel, es muy peligroso", expresó para Movistar+.
Kylian Mbappé ha sido el salvador del Madrid
Ante el cuestionamiento del reportero sobre el gol de Mbappé que los mantiene con vida para el encuentro de vuelta, el defensor no dudó en evidenciar al equipo y mencionar que efectivamente así ha sido últimanente, con el francés sacando las papas del fuego en los momentos complicados.
"Estamos vivos, todo fue el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final no los conseguimos", indicó.
Para finalizar destacó lo que les ha hecho falta para conseguir un mejor resultado. "Necesitamos tirar más al puerta, pero yo creo que el mejor jugador del Bayern fue el portero, Neuer", sentenció.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.