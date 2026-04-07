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Sports Illustrated

Antonio Rüdiger tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern Múnich: "Estamos vivos"

El zaguero teutón fue contundente con sus palabras tras haber caído en la ida de cuartos de final ante los bávaros
Benjamín Guerra|
Antonio Rüdiger sufrió en el juego ante el Bayern Múnich
Antonio Rüdiger sufrió en el juego ante el Bayern Múnich | THOMAS COEX/GettyImages

El defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha confirmado que las dos anotaciones del Bayern Múnich esta noche en el Bernabéu fueron dos regalos al cuadro teutón en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League que finalizó 1-2 a favor del conjunto bávaro con goles de Harry Kane y Luis Díaz.

Además, aseguró que el mejor jugador del partido del equipo rival fue el veterano Manuel Neuer, portero al que conoce a la perfección pues ha sido compañero de él en la selección de Alemania por muchos años.

Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Para mí, los dos goles que encajamos son dos regalos. En la segunda parte necesitamos más
Antonio Rüdiger.

"Nosotros hablamos de esas cosas, de no perder fácil balones y mira, los dos goles. A este nivel, es muy peligroso", expresó para Movistar+.

Kylian Mbappé ha sido el salvador del Madrid

Kylian Mbappe, Manuel Neuer
El gol de Mbappé recortó distancias en la serie | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Ante el cuestionamiento del reportero sobre el gol de Mbappé que los mantiene con vida para el encuentro de vuelta, el defensor no dudó en evidenciar al equipo y mencionar que efectivamente así ha sido últimanente, con el francés sacando las papas del fuego en los momentos complicados.

"Estamos vivos, todo fue el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final no los conseguimos", indicó.

Para finalizar destacó lo que les ha hecho falta para conseguir un mejor resultado. "Necesitamos tirar más al puerta, pero yo creo que el mejor jugador del Bayern fue el portero, Neuer", sentenció.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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