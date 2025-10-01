Antony lanza una dura acusación contra el Manchester United mientras disfruta su presente en el Betis

Mientras reflexionaba sobre los “malos momentos” que vivió en el Manchester United, Antony acusó al club de la Premier League de “faltarle el respeto”.

El brasileño finalmente puso fin a su infeliz estadía en Old Trafford durante el verano, fichando por el Betis por 22 millones de euros justo antes del cierre del mercado. Puede que haya representado una de las mayores pérdidas en fichajes sufridas por estos gastadores, conocidos por su despilfarro, pero todas las partes se alegraron de poner fin a la relación.

Tras pasar la segunda mitad de la temporada 2024/25 cedido en el Betis, Antony regresó al Manchester United después que ambos clubes no lograran llegar a un acuerdo definitivo.

“Fueron meses muy duros en Inglaterra, más de 40 días en el hotel, entrenando por separado”, declaró a Onda Cero esta semana. “Siento que me faltaron al respeto, pero no es ese el punto. No quiero crear polémica; así es la vida. Estoy muy agradecido con el club; hubo momentos malos, pero también buenos, con dos títulos", agregó.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Antony: "La felicidad es más importante que el dinero"

El delantero estaba tan empeñado en regresar al equipo de Manuel Pellegrini que rechazó una oferta del Bayern Munich, que no sólo era más atractiva desde una perspectiva deportiva, sino también más beneficiosa económicamente. “Siempre miro primero la felicidad y aquí fui muy feliz”, explicó Antony.

"Sé que mis hijos y mi esposa son felices aquí. Antes de tomar la decisión, hablé con mi familia; es una ciudad increíble, y la gente también. No solo los aficionados, sino todos. Primero pensé en mi felicidad, porque sé que cuando soy feliz, todo sale bien. El dinero es importante, pero la felicidad es mucho más importante", explicó por qué sigue en España.

Después de disfrutar de un comienzo rápido en su vida en Sevilla a principios de año (Antony ganó dos premios consecutivos de Jugador del Partido en sus primeras dos apariciones con el Betis, el doble de los que recolectó durante dos años y medio en la Premier League), pero ha tenido un comienzo más lento esta temporada.

