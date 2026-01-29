Antuna llega a Pumas en su momento más crítico tras un paso fallido por Tigres

Uriel Antuna aterriza en Pumas en el punto más bajo de su carrera profesional, luego de un ciclo decepcionante con Tigres que nunca cumplió las expectativas. El atacante mexicano vuelve a la capital con la urgencia de reencontrarse consigo mismo y de justificar el cartel que alguna vez lo colocó como un fichaje estelar.

El paso de Antuna por Tigres fue, sin rodeos, un desastre deportivo. En total disputó 48 partidos oficiales en todas las competiciones, acumulando apenas 1,379 minutos sobre el terreno de juego. Su impacto fue mínimo y su presencia, intermitente, reflejo de un futbolista que nunca logró consolidarse en el proyecto.

¿Figura para el equipo? 👀😱



Los PREOCUPANTES números con los que llegaría Uriel Antuna a Pumas en el Clausura 2026 🔥https://t.co/UKwvy4LAJI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 28, 2026

Las cifras son contundentes y difíciles de maquillar. En esos 48 encuentros, Antuna marcó únicamente un gol y repartió tres asistencias, números muy por debajo de lo esperado para un jugador que llegó con etiqueta de diferencial ofensivo y con un historial previo que invitaba al optimismo.

El contraste se vuelve más duro al poner el contexto económico sobre la mesa. Tigres invirtió alrededor de siete millones de dólares por el extremo mexicano, una cifra alta para la Liga MX. La relación costo-beneficio terminó siendo una de las más negativas del club en los últimos mercados.

La falta de continuidad, la competencia interna y un rol poco claro terminaron por diluir a Antuna en San Nicolás. Nunca fue indiscutido y, con el paso de los torneos, su participación se redujo a apariciones esporádicas que no cambiaban el rumbo de los partidos ni la percepción sobre su rendimiento.

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ahora, el escenario cambia radicalmente. Antuna llega a Pumas con la etiqueta de apuesta de riesgo, pero también con una oportunidad clara de reinicio. La capital representa un entorno distinto, menos presión mediática inmediata y un proyecto que busca reconstruirse desde lo colectivo.

El nuevo reto estará bajo la conducción de Efraín Juárez, quien apuesta por intensidad, compromiso táctico y recuperación emocional de sus futbolistas. Antuna encaja como una prueba de fuego para ese modelo, donde deberá aportar desde el trabajo diario antes que desde el nombre.

Para Uriel, el objetivo es claro: recuperar sensaciones, confianza y protagonismo. El regreso a la Ciudad de México, tras su fallido paso por Tigres, no garantiza redención automática, pero sí un nuevo punto de partida. En Pumas, Antuna ya no vive del pasado: juega por su futuro.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX