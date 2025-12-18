Anuncio oficial de la fecha y la sede para la disputa de la Finalissima entre España y Argentina

La Finalissima ya tiene fecha, sede y protagonistas. España y Argentina se enfrentarán de manera oficial el próximo 27 de marzo de 2026 en Doha (Qatar), en un duelo que promete paralizar al mundo del fútbol y enfrentar a los actuales campeones continentales de Europa y Sudamérica. El anuncio confirma una cita de alto voltaje competitivo, con aroma a Mundial y con el prestigio de dos selecciones históricas midiéndose por un título simbólico, pero cada vez más valorado.

La elección de Doha no es casual. Qatar volverá a convertirse en epicentro del fútbol internacional tras el éxito organizativo del Mundial de 2022, ofreciendo infraestructuras de primer nivel y un escenario neutral ideal para un choque de semejante magnitud. El calendario también resulta significativo: apenas unos meses antes del Mundial de 2026, la Finalissima se presenta como una prueba de fuego para dos equipos que parten entre los grandes favoritos a levantar la Copa del Mundo.

Italy v Argentina - Finalissima 2022 | Marc Atkins/GettyImages

España llega a la cita tras consolidar un proyecto joven, dinámico y ambicioso, que ha devuelto a la Roja a la élite europea. Su título continental no solo confirmó una identidad de juego reconocible, sino también la irrupción definitiva de una nueva generación llamada a marcar época. Enfrente estará Argentina, vigente campeona del mundo y dominadora de Sudamérica, un equipo curtido en finales y con un carácter competitivo innegociable.

Más allá del trofeo, la Finalissima será un duelo de estilos, de culturas futbolísticas y de nombres propios que acapararán todos los focos. Será también una oportunidad única para medir fuerzas reales entre Europa y Sudamérica en un contexto oficial, algo cada vez menos habitual en el fútbol moderno.

Doha será testigo de una noche histórica. España y Argentina, frente a frente, con el mundo mirando. Una Finalissima que promete ser mucho más que un partido.