¿Aplicará la ley del ex? Ricardo Monreal será titular en el Tigres vs Necaxa

En punto de las 19:00 hrs, tiempo de México, los Tigres de la UANL se enfrentarán a los Hidrorayos del Necaxa para el partido correspondiente a la fecha número siete por el torneo de Apertura 2026. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich necesitan ganar para no estancarse aún más en la parte baja de la tabla general, por lo que han decidido mandar a la cancha una alineación sumamente interesante.

La alineación titular de Tigres para enfrentarse al Necaxa

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco e Imanol Ordóñez.

Mediocampistas de contención: Rómulo Zwarg y Enrique Simeone

Volantes ofensivos: Diego Lainez y Ricardo Monreal

Enganche: Juan Brunetta

Delantero: Rodrigo Aguirre

¿Ricardo Monreal aplicará la ley del ex?

Pumas UNAM v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ricardo Monreal arrancó el torneo de Apertura 2026 con los Hidrorayos del Necaxa, y fichó por los Tigres de la UANL previo al partido de la jornada número seis, cuando el conjunto felino se enfrentó al Santos Laguna.

El futbolista plurifuncional de mediocampo hacia adelante entró de cambio en la segunda mitad y mostró cosas interesantes. Con la expulsión del capitán Fernando Gorriarán y las múltiples lesiones que aquejan al equipo, Víctor Manuel Vucetich se vio obligado a realizar diversos movimientos, entre ellos, la incorporación de Monreal en sustitución de Diego: el 'Chicha' Sánchez como vilante por izquierda; Enrique Simeone en el mediocampo junto a Rómulo Zwarg e Imanol Ordóñez en la lateral de la izquierda, esto último debido a las lamentables lesiones de Francisco Reyes y Vladimir Loroña.

Tigres está obligado a ganar esta noche

El conjunto auriazul solamente ha ganado un partido en lo que va del torneo de Apertura 2026. Suman apenas cinco puntos de 18 posibles y la llegada del delantero que tanta falta les hace parece demorarse de forma indefinida.

Vencer al Necaxa es casi una necesidad futbolística, si no quieren quedarse más tiempo en la parte baja de la tabla general, hablándose de a tú con clubes con menor poderío en sus plantillas, como es el caso de Santos Laguna y de Juárez FC.

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