“Aprendimos mucho de esas dos derrotas y hoy salió mejor”: Gabriel Milito, tras la remontada de Chivas ante Tigres

Desde que el equipo se vio mermado por las convocatorias de la selección mexicana, que le quitó a cinco de sus jugadores titulares, el técnico argentino Gabriel Milito pidió tener confianza en el resto de la plantilla y aunque también sufrió con ausencias por lesión como la de Daniel Aguirre y Hugo Camberos, al final, logró el pase a las semifinales del Clausura 2026, de la Liga MX.

GABRIEL MILITO: “SIEMPRE HAY QUE CONFIAR”🔴⚪️



Las palabras del director técnico de Chivas, tras lograr la remontada frente a Tigres.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/7dDbkJWhHC — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 10, 2026

Tras la remontada 3-1 de los Tigres en los cuartos de final de Ida, con Ricardo Marín abriendo las acciones, muchos aficionados daban por perdida la serie, recordando que en la fase regular fueron los mismos regios quienes bajaron de su nube a los rojiblancos al golearlos 4-1, no obstante, la afición se hizo pesar en el Estadio Akron y Chivas logró la hazaña de imponerse 2-0 (3-3 global) gracias a un doblete de Santiago Sandoval, con lo cual la posición en la tabla general les otorgó el boleto a la antesala de la final.



Luego de lo vivido en La Fortaleza, Gaby Milito pidió mesura, aunque a la vez le dijo a los Chiva-hermanos que festejaran y que siguieran creyendo en el equipo, el cual demostró que puede sobreponerse ante las adversidades.



“Hemos pasado una serie contra un rival de mucha jerarquía. Aprendimos mucho de esas dos derrotas y hoy salió mejor. Por lo tanto, lograr la remontada genera mucha confianza. Me gustaría que lo disfrutemos hoy y mañana, pero el lunes hay que mirar otra vez para adelante. Lo hecho acá está muy bien, pero ya pasó. Hay que seguir soñando. Ya veremos si somos capaces de poder hacer una serie como esta y tener un primer partido más completo. Seguiremos con la misma humildad, trabajando y creyendo”, declaró El Mariscal.

Santi Sandoval | Simon Barber/GettyImages

El ex Barcelona de España explicó que se debe tener calma tanto en la victoria como en la derrota, además que la confianza es clave para poder trascender sin importar quien sea el contrincante, aparte agradeció al público que se hizo sentir aun cuando llevaban la desventaja.



“Calma en la derrota, calma en la victoria. El equilibrio para mí es clave. Confiábamos en que íbamos a hacer un partido muy, muy bueno para pasar a semifinales. El resultado de ida exigía eso y el rival también”, enfatizó.



“Nos sentimos súper cómodos con nuestra gente, la conexión está y más allá de irnos al Jalisco, la conexión seguirá. Esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias lo producen. Esto refuerza la confianza, la autoestima”, agregó.

Omar Govea | Jam Media/GettyImages

Sobre lo hecho por El Negrito Sandoval, el timonel exclamó: “Que disfrute mucho. Que el camino que comenzó en el fútbol profesional apenas comenzó, que siga trabajando como lo viene haciendo y no se detenga. Debe de crecer y mejorar. Es un chico con mucha humildad”.



Finalmente, otro jugador que resaltó en el encuentro fue el mediocampista Omar Govea, y sobre su importancia, el estratega indicó: “Recuerdo cuando llegamos, empezamos a entrenar, a sentir quienes tenían las condiciones y hubo un momento donde no entendíamos por qué no jugaba más y se volvió un jugador muy importante por sus características, los dos casos (Govea y Dani Aguirre) jugadores muy necesarios. Omar es un jugador con una categoría distinta, en los momentos donde los jugadores de jerarquía, él aparece”.